Calentando motores: Se disputa un Cuadrangular de futbol en Agustín Alvarez

Hoy domingo 12 de julio se juega la segunda fecha del Cuadrangular Amistoso en el Estadio Antonio Crosa del Club y Biblioteca Agustín Alvarez, que sirve de preparación para las competencias oficiales de Primera A y Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Forman parte del certamen amistoso: Agustín Alvarez, Defensores de la Boca, 12 de Octubre y La Niña. Es necesario recordar que el Ascenso dará inicio el 26 de julio y el Torneo de Primera en septiembre.

Además de los partidos de Primera, también juegan los equipos de Cuarta o Reserva. Es por eso que la programación comienza temprano.

CUARTA – RESERVA

11.00 hs: Agustín Alvarez – La Niña

12.15 hs: 12 de Octubre – Def. de la Boca

PRIMERA

13.45 hs: Defensores de la Boca – 12 de Octubre

16.00 hs: Agustín Alvarez – La Niña