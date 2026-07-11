Scaloni, en la conferencia previa a Suiza: “¿Lo que dijo Yamal? Está bien, ellos son los dos favoritos

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa al choque de este sábado, ante Suiza, por los cuartos de final. Y si bien no confirmó el equipo, dio a entender que sería el mismo que inició contra Egipto.

“Ya repetí equipo algunas veces la formación, no sería descabellado que pueda pasar. Como también puede pasar que haya algún cambio… Pero en principio jugarían parecido al otro día, porque más allá de la locura del partido, en cuanto al juego se hizo un buen partido y me quedé conforme”, empezó diciendo el entrenador en Kansas.

Luego, se refirió a la frase que dejó Lamine Yamal tras la clasificación de la Roja a las semifinales con Francia. ¿Qué dijo la figura española? “España y Francia son las dos mejores selecciones del Mundial”, tiró, ninguneando al campeón del mundo y dejando en claro que para ellos más que una semi, es casi una final.

Al respecto, Scaloni dijo: “Claro que es una final anticipada, son dos grandes equipos, los dos favoritos, no me parece mal que haya dicho eso. Son dos grandes equipos, estuvimos hablando de eso todo el Mundial. Lamentablemnte llegará sólo uno a la final”, tiró el DT argentino, con altura, sin entrar en polémicas. Y devolviéndole la pelota…

Luego, contó que se emocionó con el niño que en un acto de la escuela por el Día de la Independencia, se salió del libreto y terminó gritando por la Selección Argentina, en un espontánea declaración de patriotismo. “Eso te emociona, me llegó el video. Y ese es el legado que deja esta Selección”.

El 11 de la Selección para jugar ante Suiza

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nico Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.