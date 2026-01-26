 Triple accidente: La Ruta Nacional  5 se cobró dos vidas más 

Entre la tarde noche del domingo 25 y la tarde de este lunes 26, la ruta nacional volvió a tener el lamentable informe de la muerte de seis personas producto de accidentes viales. Tal como informáramos temprano sobre la colisión en la jurisdicción Mercedes donde falleció una familia completa(dos adultos y dos niñas), ahora el escenario fue en el partido de Chivilcoy donde se produjo otro gravísimo accidente de tránsito en el tramo comprendido entre la ciudad de Chivilcoy y la localidad de Gorostiaga, donde dos personas fallecieron a causa de un siniestro entre dos camiones y un automóvil.

De acuerdo a la información recogida en el lugar, el accidente ocurrió alrededor de las 15.50 cuando dos camiones se rozaron entre sí y uno de ellos, producto de esa maniobra, perdió el control e impactó de lleno contra un Volkswagen Fox en el que se movilizaban las dos víctimas. Horas mas tardes se conoció que las victimas son un joven de 22 años y su madre de 61, ambos de nacionalidad boliviana

Se aguarda el trabajo de los peritos en el lugar para proceder con las tareas de identificación. En el sector del siniestro trabaja personal de Bomberos Voluntarios de Chivilcoy, ambulancias del SAME y efectivos de la Policía Vial de Chivilcoy, bajo la coordinación del Comisario Mayor Miguel Ángel Costa.

Los equipos de emergencia realizan tareas de asistencia y preservación de la escena.