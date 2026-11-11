TRIGO DONMARIO MÁS: Este año, por partida doble

DONMARIO invita a participar de una nueva edición de DONMARIO MÁS, que este año se realizará por partida doble. Los encuentros reunirán a especialistas para compartir novedades del programa de mejoramiento de trigo, presentar los lanzamientos que se incorporan al portfolio y analizar estrategias para reducir las brechas de rendimiento y maximizar la productividad.

“Este año sumamos una nueva jornada DONMARIO MÁS. Vamos a hablar de mejoramiento de trigo, de las novedades de nuestro programa y del manejo necesario para obtener el máximo rendimiento. Y, por supuesto, vamos a presentar los lanzamientos que se incorporan a nuestro portfolio”, destacó Patricio Munilla, gerente de Marca.

El viernes 20 de noviembre, Matías Venece, gerente de Desarrollo de Producto de Autógamas GDM LAS, y Patricio Munilla abordarán las claves de genética y manejo agronómico para potenciar el rendimiento de las variedades de trigo DONMARIO.

También participará Daniel Miralles, profesor titular de la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad de Agronomía de la UBA, quien analizará el presente y el futuro del trigo y las herramientas de manejo para la próxima campaña. Por su parte, Lucrecia Couretot, ingeniera agrónoma y MSc. en Fitopatología, expondrá sobre las enfermedades del trigo, su evolución y los desafíos sanitarios de 2026. El programa se completará con Jerónimo Costanzi, gerente ejecutivo de Desarrollo de Producto GDM LAS, quien compartirá estrategias de manejo para maximizar la productividad de la soja de segunda.

El jueves 26 de noviembre, Costanzi presentará las novedades del programa de mejoramiento de trigo DONMARIO y las estrategias para cerrar brechas de rendimiento en soja de segunda. A continuación, Venece e Ignacio Dellepiane, representante técnico comercial LAS, profundizarán en la combinación de genética y manejo agronómico para potenciar las variedades de trigo de la marca.

El cierre técnico estará a cargo de Jorge Montaner, doctor en Ciencias Agronómicas, codirector del Posgrado en Agricultura de Fundacrea e investigador CREA Mar y Sierras, con la charla “Genética + manejo: claves para capturar el máximo potencial”.

Ambas jornadas buscan generar espacios para compartir experiencias e intercambiar conocimientos entre los asistentes y los especialistas.

Cabe recordar que todos los materiales de DONMARIO se comercializan bajo el sistema Sembrá Evolución, que acompaña el desarrollo de nuevas variedades y promueve el reconocimiento de la propiedad intelectual. Así, la marca continúa apostando a la innovación genética para acercar más y mejores soluciones a los productores.