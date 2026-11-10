La carne argentina ratificó su protagonismo en China, un mercado que sigue evolucionando

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) concluyó su participación en la China International Import Expo (CIIE) de Shanghái, una de las ferias de importaciones más importantes del mundo, con un balance que confirma la relevancia del mercado chino para la cadena de ganados y carnes de la Argentina.

Si bien las operaciones comerciales estuvieron marcadas por una actitud expectante de los compradores, especialmente ante la incertidumbre sobre la evolución de la oferta brasileña, los exportadores argentinos destacaron la consolidación de China como destino estratégico y las oportunidades que presenta un mercado cada vez más exigente y diversificado.

“Estamos terminando la última gran feria del año, una feria que confirma la importancia de este mercado, que representa el 60% en volumen y el 40% en valor de nuestras exportaciones”, aseguró Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Breitschmitt también destacó la evolución de la demanda china, especialmente en los segmentos de mayor calidad. “Cada vez hay más consultas sobre animales terminados a grano. Es un mercado que sigue evolucionando y que cada vez nos sorprende más”, sostuvo. Remarcó, además, que China cumple un papel fundamental en la integración comercial de la media res, al complementar las ventas a otros destinos internacionales. Esta característica permite valorizar diferentes cortes y categorías de hacienda, con beneficios para toda la cadena productiva y, particularmente, para los productores ganaderos.

Un mercado expectante

Los representantes de las empresas exportadoras coincidieron en que el mercado chino atraviesa un período de cautela comercial, aunque mantiene perspectivas favorables para determinados productos.

Juan Manuel Beltrán, de Bustos y Beltrán, destacó las oportunidades para la carne argentina terminada a grano. “Estamos viendo una incertidumbre en el mercado chino con respecto a la carne que va a entrar de Brasil, pero también oportunidades en el desarrollo de productos grain fed”, explicó.

Beltrán, cuya empresa participó por primera vez en la feria como planta habilitada, subrayó la importancia de trabajar sobre la calidad, la producción y el etiquetado para aprovechar las nuevas demandas del mercado.

Por su parte, Tomás Coelho, de Frimsa, sostuvo que la Argentina está consolidada como proveedor estratégico de China y señaló diferencias entre los distintos segmentos comerciales. Mientras que los productos provenientes de vaca enfrentan mayores presiones sobre los precios, la carne de novillo y de animales terminados en feedlot muestra una mayor estabilidad.

“La Argentina está totalmente consolidada como algo estratégico para China”, afirmó Coelho, quien también vinculó la cautela de los compradores con las expectativas sobre los precios y volúmenes de la oferta brasileña.

En la misma línea, Pedro Erbin, de Gorina, señaló que la especulación comercial no modifica las perspectivas de largo plazo. “China seguirá siendo un mercado de muy buen valor para algunos cortes”, sostuvo, y destacó que los consumidores chinos demandan cada vez más carne terminada a grano, un segmento que ha crecido en los últimos años.

Erbin también puso de relieve el desarrollo de otros mercados asiáticos, como Filipinas, Vietnam y Singapur, que presentan nuevas oportunidades para cortes de alta calidad y productos con mayores exigencias de presentación y terminación.

Algunos valores negociados durante la feria

Entre los valores negociados durante la CIIE de Shanghái se registraron las siguientes referencias comerciales (costo y flete):

-Vaca, 23 cortes: USD 6.800.

-Pecho de grano, 7 cortes: USD 7.600.

-Garrón y brazuelo: USD 8.000.

-Delantero robado: USD 5.800.

Fuerte promoción de la carne argentina

Además de las actividades comerciales, el IPCVA desarrolló una importante agenda de promoción destinada a fortalecer el posicionamiento de la carne argentina entre los consumidores chinos.

En ese marco, el Pabellón Argentine Beef recibió la visita de 12 influencers y creadores de contenido que reúnen más de 10,5 millones de seguidores en plataformas como Douyin (TikTok chino), RED (Xiaohongshu) y Weibo, algunas de las redes sociales de mayor penetración en el país asiático.

Entre los participantes se destacaron Claire Xiao Ai, con 5,19 millones de seguidores en Weibo; Lulu, con 1,05 millones en Douyin; Yueyue y Yanyan, ambos con 1,04 millones en Douyin; y Anan, con 777 mil seguidores en esa plataforma.

Asimismo, concurrieron representantes de 11 medios de comunicación y plataformas digitales, entre ellos Shanghai Media Group, Tencent Video, iQIYI, NetEase, Sohu, Toutiao, Bilibili, Youku y Phoenix Media.

Estas acciones permitieron ampliar la presencia de Argentine Beef en el ecosistema digital chino y fortalecer el contacto con nuevos públicos, en un mercado en el que las redes sociales y los creadores de contenido tienen una influencia creciente sobre las decisiones de consumo.

Las empresas participantes

El IPCVA participó en la CIIE de Shanghái 2026 junto con 14 empresas exportadoras en el Pabellón Argentine Beef: Abuelo Julio/Friar, ArreBeef, Bustos y Beltrán, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Frigolar, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Offal Exp y Tomasello.