En el primer semestre de 2026 las exportaciones agroindustriales alcanzaron récord de 63 millones de toneladas

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que las exportaciones agroindustriales continúan con su tendencia de crecimiento, con un volumen comercializado de 63 millones de toneladas en el primer semestre, representaron un récord 15% superior al mismo período del 2025.

En tanto, el valor exportado ascendió a USD 27.447 millones, también un 18% superior al 2025, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a INDEC.

El crecimiento es explicado principalmente por la participación de los siguientes complejos (productos primarios más sus derivados): el girasol con un aumento del 129% en volumen y del 129% en valor; el trigo con un aumento del 56% en el volumen y del 41% en el valor; las legumbres con un aumento del 48% en volumen y del 68% en valor; los cítricos agrios con un aumento del 23% en volumen y del 46% en valor; los lácteos con un aumento del 24% en el volumen y del 15% en el valor; la pesca con un aumento del 12% en volumen y del 19% en valor; la cebada con un aumento del 19% en el volumen y un 15% en el valor; el maíz con una mejora del 10% en volumen y del 7% en valor; el sorgo con un aumento del 12% en el volumen y del 19% en el valor y hortalizas pesadas con un aumento del 8% en el volumen y del 14% en el valor.

A estos complejos se suman la apicultura, la foresto industria, las forrajeras, el algodón, los porcinos, los equinos, el algodón, el tabaco, la vitivinicultura, el olivo, los alimentos para animales, entre otros.

En total, 37 complejos, que representan el 70% del volumen total exportado, de los 54 analizados mostraron crecimientos respecto de 2025.

Además, se destacan 25 productos que se exportaron por primera vez en varios años. Tal es el caso de semillas de cártamo, grasa de cerdo, poroto salvaje, grañones y sémolas de maíz, carne caprina, manzanas, peras y damascos secas, gomas de mascar, preparaciones para sopas, entre otros.

Los principales destinos de venta fueron: Vietnam, China, Arabia, Brasil, Argelia, Indonesia, Perú, Malasia, India y Egipto. Estos 10 destinos representaron más del 53% del volumen total exportado.

Para seguir la evolución del comercio exterior agroindustrial: Mercados Abiertos 2024-2026