“Nuestro Suelo, Nuestra Voz”: El Congreso Aapresid contara con más de 160 paneles para debatir el agro que viene

Desde este martes 4 al 6 de agosto en Rosario, el 34° Congreso Aapresid reunirá a referentes nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos productivos, tecnológicos y económicos del sector agropecuario.

Bajo el lema “Nuestro Suelo, Nuestra Voz”, el 34° Congreso de Aapresid abrirá sus puertas del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, en el marco de Expoagro. El encuentro ofrecerá más de 160 paneles en 10 salas simultáneas y abordará temas clave como brecha de rendimiento, manejo de cultivos, sistemas bajo riego, huella de carbono, cultivos de servicio, ganadería, AgTech y gestión empresarial.

Desarrollo

El Congreso Aapresid 2026 volverá a posicionarse como uno de los principales espacios de intercambio de conocimiento e innovación para el agro argentino. La convocatoria se desarrollará entre el martes 4 y el jueves 6 de agosto en la ciudad de Rosario y contará con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales.

Carolina Meyler, directora adjunta del Programa Prospectiva de Aapresid, destacó que el lema de esta edición, “Nuestro Suelo, Nuestra Voz”, busca poner en el centro de la escena al recurso suelo como fuente de conocimiento para la toma de decisiones productivas más eficientes y sustentables.

“Es un llamado a escuchar al suelo y a todo su conocimiento para transformarlo en mejores decisiones”, señaló la dirigente al presentar la agenda del evento.

Durante las tres jornadas se analizarán algunos de los principales desafíos que enfrentan los productores agropecuarios. Entre los temas destacados figuran la brecha de rendimiento, las tendencias en manejo de cultivos, los sistemas bajo riego, la medición de huellas de carbono, los cultivos de servicio, la producción ganadera, las tecnologías AgTech y la gestión empresarial.

Además de los contenidos técnicos, el Congreso incluirá espacios dedicados al análisis de la coyuntura económica y política, así como al posicionamiento de Argentina en los mercados internacionales y los desafíos que enfrenta el sector en el escenario global.

Networking, negocios y tecnología

Uno de los puntos fuertes del encuentro será el área de networking y vinculación empresarial. El hall comercial reunirá a más de 100 expositores de toda la cadena agroindustrial, mientras que se desarrollarán dos rondas de negocios y tres remates ganaderos.

También habrá un espacio especialmente dedicado al ecosistema AgTech, donde startups y empresas tecnológicas mostrarán las últimas innovaciones para el sector.

En paralelo, los asistentes podrán recorrer el espacio Sabores de Santa Fe y disfrutar de las actividades del escenario Campo Abierto, que combinará gastronomía, propuestas culturales y espectáculos en vivo.

Entre las actividades destacadas figuran las presentaciones gastronómicas de Luciano Luchetti, referente de la comunidad Locos por el Asado, y la actuación del Grupo Aire.

Un espacio para construir el futuro del agro

Desde Aapresid remarcaron que el Congreso trasciende el aspecto técnico y se consolida como un punto de encuentro para productores, empresarios, asesores, investigadores y estudiantes que buscan intercambiar experiencias y proyectar el futuro de la actividad.

Con una agenda cargada de contenidos, innovación y oportunidades de negocios, Rosario volverá a convertirse durante tres días en el epicentro del conocimiento agropecuario de Argentina.