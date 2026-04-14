Trigo 2026: un portfolio estratégico y las mejores opciones de genética para arrancar la campaña con mayor potencial

De cara a una nueva campaña de invierno, el cultivo de trigo vuelve a ocupar un lugar central en la planificación productiva, en un contexto donde cada decisión técnica y económica adquiere mayor relevancia. En ese escenario, la elección de la mejor variedad se posiciona como uno de los factores determinantes para maximizar resultados desde el inicio.

Pero también hay que tener en cuenta que, con un mercado que ofrece márgenes muy ajustados, la decisión de uso de semilla fiscalizada trae aparejadas ventajas de financiación por parte del multiplicador, mayor calidad y pureza varietal, con seguros de resiembra, lo que es sumamente importante ante eventos climáticos extremos, que puedan condicionar la productividad futura del lote.

Bajo ese enfoque, DONMARIO lanzó su estrategia comercial para la campaña de trigo 2026, reforzando su jugada por la innovación genética y por un portfolio de variedades adaptadas a las distintas realidades productivas del país. Con este propósito, la marca busca ofrecer herramientas concretas para que el productor pueda iniciar la campaña con previsibilidad, eficiencia y respaldo tecnológico.

“El trigo vuelve a posicionarse como un cultivo estratégico, y la clave está en cómo se arranca la campaña. La elección de la semilla es la primera gran decisión productiva y es ahí donde comienza a definirse buena parte del resultado”, afirmó Sebastián Ríos, Gerente Comercial de DONMARIO.

Un portfolio pensado para cada región productiva

Dentro de su propuesta varietal, DONMARIO busca evolucionar en su liderazgo triguero, destacando alternativas específicas para cada ciclo productivo, con el objetivo de cubrir las distintas ventanas de siembra y ambientes agrícolas.

En el segmento de los ciclos largos, Ríos puso el foco en el desempeño de Araucaria, una variedad que ha demostrado consistencia y adaptabilidad en diversas regiones trigueras del país y se presenta como el nuevo goleador de la campaña pasada.

Según explicó, esta opción “tuvo una gran performance tanto en la zona núcleo norte, sur de Córdoba, como en el sudeste y sudoeste de Argentina”.

El posicionamiento de este material responde a la necesidad de contar con variedades que combinen estabilidad y rendimiento, dos atributos cada vez más valorados por los productores al momento de definir su estrategia de siembra.

La variedad que apunta a liderar el segmento intermedio

Uno de los ejes principales de la campaña es la incorporación de nuevas alternativas genéticas en el segmento de ciclos intermedios, donde la competencia de variedades es particularmente intensa.

En este sentido, Ríos destacó Casuarina, una variedad diseñada para superar el desempeño de materiales que ya han sido referentes en el mercado de trigo en la Argentina.

Al respecto, el Gerente Comercial señaló que Casuarina “tiene un perfil sanitario mucho más completo y potencial de rendimiento por sobre Catalpa”.

La incorporación de esta genética responde a la búsqueda permanente de mejoras en sanidad y productividad, dos variables que impactan directamente en la rentabilidad del cultivo y en la estabilidad de los resultados a campo.

Ciclos cortos con foco en rendimiento y sanidad

Para completar su oferta, DONMARIO también refuerza su posicionamiento en el segmento de ciclos cortos, donde la velocidad de desarrollo y la eficiencia productiva son determinantes a la hora de proyectar la campaña.

En este marco, la recomendación se centra en la variedad Tipa, que se presenta como una alternativa competitiva frente a otras opciones disponibles en el mercado.

Ríos destacó que este material cuenta con un “notable potencial de rendimiento por sobre sus competidores”, acompañado por un perfil sanitario de última generación.

Finalmente, subrayó que estas variedades forman parte de un esquema integral que busca acompañar al productor en todas las etapas de la campaña.

En esa línea, recordó que “las tres variedades están dentro del sistema Sembrá Evolución”, consolidando un modelo que promueve la innovación genética y el desarrollo continuo del cultivo en la Argentina.

Para tratar toda esta temática el próximo 5 de mayo a las 8.30 hs. se realizará la 3° JAT TRIGO 2026 en modalidad online, previa inscripción: www.trigodonmario.com.ar/