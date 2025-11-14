Tres personas lesionadas en un accidente en Ruta 50 y el acceso a El Triunfo

En la noche de este viernes, alrededor de las 20 horas, se registró un accidente de tránsito en la Ruta 50, a la altura del acceso a El Triunfo. Por motivos que aún se investigan, dos vehículos —un Volkswagen Bora y una Volkswagen Saveiro— colisionaron y terminaron despistados sobre la banquina.

En el Bora viajaban dos mujeres mayores de edad, domiciliadas en El Triunfo, quienes resultaron con lesiones que serán evaluadas. En la Saveiro se desplazaba un hombre mayor de Carlos Casares, quien también sufrió lesiones a determinar.