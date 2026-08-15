EEUU: la venta de carne en tambos ya explica hasta el 20% de los ingresos

El modelo productivo de la lechería en Estados Unidos atraviesa un cambio estructural impulsado por el mercado cárnico. Según un informe técnico elaborado por Corey Geiger para CoBank y publicado en Hoard’s Dairman en Español, la venta de terneros y vacas de rechazo —que hace apenas cinco años aportaba cerca del 5% de la facturación total de un establecimiento lechero— alcanzó el 20% de los ingresos para el ciclo 2025. El fenómeno se explica principalmente por el valor de los becerros cruzados «carne sobre leche» (beef-on-dairy) y la cotización de las vacas de desecho.

Este estímulo económico llevó al rodeo lechero estadounidense a registrar un máximo histórico en junio con 9,665 millones de cabezas, la cifra más alta de los últimos 34 años, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Menos vaquillas de reemplazo y vacas menos productivas en ordeñe

A pesar del récord en el stock total de bovinos en ordeñe, el inventario de vaquillas de reemplazo lecheras cayó a su nivel más bajo desde 1978. La dinámica del mercado provocó que muchas vacas de menor desempeño productivo, que tradicionalmente habrían sido descartadas del rodeo, permanezcan en producción al gestar un ternero cruzado carne sobre leche, cuyo valor de venta desde su nacimiento puede superar los 2.000 dólares.

En este marco, las proyecciones elaboradas por CoBank estiman una contracción acumulada en el inventario de reemplazos lecheros de 796.000 cabezas durante el período 2025-2026, correspondiendo 438.800 animales al presente año.

Tendencia a futuro y brecha de reposición hasta 2028

Hacia los próximos años, el informe proyecta una leve recuperación en el stock de reposición fruto de un mayor uso de semen sexado y de una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las ventas de semen de carne. Según el modelo de CoBank, la disponibilidad de vaquillas de reemplazo registraría las siguientes variaciones:

Año 2027: Incremento proyectado de 285.400 cabezas.

Incremento proyectado de 285.400 cabezas. Año 2028: Suma adicional proyectada de 74.900 animales.

No obstante, el repunte acumulado de 360.200 vaquillas entre 2027 y 2028 no logrará compensar la pérdida conjunta de 796.000 animales registrada entre 2025 y 2026. Aunque el año pasado se alcanzó un récord de 8,1 millones de dosis de semen de carne vendidas a tambos estadounidenses, el mercado de cría pura de reemplazos lecheros comenzó a ofrecer márgenes excepcionales: mientras el costo de criar una vaquilla ronda los 2.500 dólares, los ejemplares de reemplazo se subastan a valores de entre 3.200 y 4.000 dólares.

Estrategias productivas de excepción en el mercado

En el marco de la Convención Nacional Holstein, administradores de establecimientos lecheros expusieron sus alternativas frente a esta coyuntura:

Godfrey Dairy (Georgia): En un tambo de 1.400 vacas con un promedio de producción de 45 kg de leche diarios por animal, se duplicó el envío de vaquillas de reemplazo recién paridas de dos años, pasando de tres a seis embarques anuales comerciales (de 36 animales cada uno).

En un tambo de 1.400 vacas con un promedio de producción de 45 kg de leche diarios por animal, se duplicó el envío de vaquillas de reemplazo recién paridas de dos años, pasando de tres a seis embarques anuales comerciales (de 36 animales cada uno). Wargo Acres (Wisconsin): Un establecimiento de 400 vacas seleccionó al segundo cuartil de producción de su hato (con promedio de 3,4 kg de sólidos) para vender 125 vaquillas en 2024 y 95 en 2025 a compradores interesados.

Pese a estas experiencias puntuales, el análisis de CoBank concluye que la mayoría de los productores estadounidenses mantendrá la prioridad en la rentabilidad de los terneros cruzados, garantizando que la oferta de vaquillas lecheras de reemplazo siga siendo acotada en el mediano plazo.