Tras una semana crítica, Bahía Blanca reanudó la actividad portuaria

La actividad agroindustrial en Bahía Blanca empezó a normalizarse este 13 de abril luego de varios días de fuerte tensión. Según un comunicado emitido por la entidad junto con la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, se alcanzó un acuerdo parcial en el conflicto que mantenía paralizada la operatoria regional desde el martes 7 de abril.

El objetivo del comunicado fue el anuncio del refuerzo efectivo de fuerzas de seguridad nacionales, que actuarán junto con la policía bonaerense para garantizar la libre circulación y la integridad física de los transportistas en las rutas de acceso y en las inmediaciones de la Playa El Triángulo. El documento remarcó que esa cobertura busca dar condiciones para que choferes y despachantes retomen la carga y descarga sin temor a represalias.

Con ese respaldo, las 18 entidades firmantes instaron a todos los actores de la cadena a reanudar el envío de mercadería a la máxima brevedad posible, con el fin de defender el derecho constitucional al trabajo. Este documento mostró una señal de alineamiento institucional poco habitual por su amplitud, con adhesiones de bolsas, cámaras exportadoras, acopiadores, cooperativas y entidades rurales.

En esa línea, la medida permitió generar un marco de previsibilidad para que el transporte vuelva a operar, despejando uno de los principales obstáculos que había paralizado el flujo de mercadería hacia las terminales. En este caso, la presencia de fuerzas de seguridad fue clave para descomprimir la situación en los puntos más sensibles del circuito logístico.

Sin embargo, el entendimiento alcanzado tuvo un alcance limitado, ya que se trató de una salida orientada a restablecer condiciones mínimas de operatividad en el corto plazo, centrada en garantizar la circulación y la seguridad en los accesos al puerto. En este sentido, las diferencias que dieron origen al conflicto permanecen abiertas, por lo que la normalización dependerá en gran medida de la evolución de las negociaciones entre las partes involucradas en los próximos días.

Para la cadena agroindustrial, el desafío inmediato será sostener la fluidez en los despachos y evitar nuevas interrupciones en un contexto donde la logística resulta determinante para cumplir con los compromisos comerciales. A más largo plazo, la clave estará en alcanzar un entendimiento que contemple a todos los eslabones y permita consolidar una operatoria previsible, eficiente y sin conflictos recurrentes.