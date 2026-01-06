Tras protaganizarse otro accidente vial en la ciudad, fallecio un joven vecino

Conforme informo Policía Comunal 9 de Julio en la última semana del mes de diciembre se produjo un accidente vial y según se estableció mediante Pericias llevadas a cabo por personal de Policía Científica, la colisión vial se produjo en la intersección de las calles Av Urquiza y Balcarce se produjo colisión entre automóvil marca Renault modelo 12, conducido por Cristian Darío Espejo y una motocicleta marca Motomel modelo S2 conducida por Patricio Alejandro Ciani acompañado por Gonzalo Ramiro, ambos trasladados a nosocomio local y luego de ser examinados por Médico de turno, se ordena la derivación de Ciani Patricio a un centro médico de mayor complejidad de la localidad de Alejandro Korn de la Ciudad de La Plata, donde horas más tarde se informa oficialmente su deceso.

Tras conocerse la lamentable noticia, se ordenó por parte de la UFI N° 3 del Dpto. Judicial de la Ciudad de Mercedes la correspondiente operación de autopsia.

En cuanto al conductor del automotor no sufrió lesiones, mientras que el acompañante de la motocicleta sufrió escoriaciones de carácter leves.

Cabe destacar que desde el mes de agosto 2025 hasta la fecha además de haberse dado un gran número de accidente de tránsito en la ciudad cabecera, ha dejado como consecuencia, al menos ya cuatro vidas perdidas por estos tipos de accidentes. En el mes de agosto se dieron dos, un tercero en el mes de noviembre y el reciente arriba mencionado.