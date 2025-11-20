Tras la masiva movilización social, la mujer fue derivada a otra ciudad para protección asistencia

En relación al grave hecho ocurrido en el pasado 23 de septiembre, que involucra a una vecina, quien intento matar a su propia hija con un arma blanca, y que declarada inimputable, donde un Juzgado de Familia, le otorga la libertad, disponiendo que fuera derivada al Hospital de 9 de Julio para una evaluación psiquiátrica. La resolución indicaba además que el hospital Julio de Vedia, y el municipio de 9 de Julio, debían sobreguardar su integridad, garantizar su medicación y definir un lugar donde pudiera permanecer. Además el área de Psiquiatría del Hospital firmo el acta. A todo esto desde la esfera municipal no tenían conocimiento, de la decisión, hasta que llego un oficio de la Justicia.

Ante ello la propia Intendente María José Gentile en persona cuestiono la medida, ante lo que se comunico con la Region Sanitaria II, para que resuelvan el caso. Sin embargo la fuerte movilización que se dio este miércoles 19, al conocerse que la mujer, estaba nuevamente en la ciudad— las autoridades solicitaron una respuesta urgente, remarcando que ni el municipio ni el hospital contaban con condiciones ni estructura para asumir un caso de tal complejidad.

Finalmente, y tras las gestiones realizadas, se decidió su traslado a la ciudad de Pergamino, donde quedó internada en una institución psiquiátrica especializada, medida adoptada para asegurar su atención y preservar la tranquilidad de la comunidad de 9 de Julio.