Tras impedirles ser parte de una elección interna, el MJN redobla la apuesta y desarrollo mesas de trabajo de cara al 2027

Las elecciones internas del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires le impidió al espacio político Movimiento Justicialista Nuevejuliense poder competir democráticamente en elecciones partidarias, tras ello, el espacio además de dar a conocer lo lamentable del hecho en plena democracia, había anunciado que redoblaba su apuesta y comenzaba a trabajar con mayor ímpetu de cara al 2027.

Es así que este ultimo sábado en sede del Club El Fortín, un centenar de militantes se dieron cita para conformar mesas de trabajo y analizar problemáticas del distrito de 9 de Julio y avanzar sobre propuestas.

El acto fue acompañado por el Ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el senador German Lagos y el Intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik. Tambien se sumaron los concejales, Nancy Grizutti y Esteban Naudin, también conto con la participación de varias lineas del peronismo local, representación de gremios sindicales.

Durante el encuentro, se remarcó la importancia de generar espacios amplios de participación, donde las inquietudes de la comunidad puedan canalizarse en propuestas concretas de gobierno.

En ese sentido, se puso énfasis en la construcción “de abajo hacia arriba”, promoviendo la escucha activa de los distintos sectores sociales.

Los oradores destacaron que la política debe nutrirse de la experiencia de docentes, trabajadores, instituciones intermedias y actores territoriales, con el objetivo de diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de cada distrito.

Asimismo, se valoró el intercambio de experiencias de gestión entre municipios como una herramienta clave para pensar soluciones locales, al tiempo que se planteó la necesidad de consolidar una alternativa política con proyección a futuro.

Por su parte el Ministro Katopodis, al referirse a los presentes, enfatizo que el objetivo es generar una agenda concreta de necesidades y proyectos para Nueve de Julio, que luego puedan gestionarse y transformarse en obras y soluciones reales.

Segun el titular de la cartera de Infraestructura en la Provincia, contar con vecinos, representantes de instituciones, clubes y sectores sociales, refleja el interés por mejorar áreas como la infraestructura, el espacio público y el desarrollo local. En cuanto al contexto político, subrayó que este es un año para trabajar y construir, no para especular electoralmente.

Katopodis planteó y desafío a los presentes, la necesidad de recorrer el territorio, escuchar a la comunidad y llegar a 2027 con un proyecto sólido que pueda ser presentado “puerta por puerta” como alternativa de gobierno.