Tras el brote de peste porcina africana en España, Argentina cierra las importaciones

España enfrenta un nuevo foco de peste porcina africana (PPA) luego de que las autoridades detectaran 50 jabalíes muertos en la zona de Collserola y Cerdanyola del Vallès, en Barcelona. De ese total, 9 animales dieron positivo al virus según los análisis realizados por el laboratorio oficial, lo que marca el regreso de la enfermedad al territorio español después de 31 años.

El brote se confirmó a fines de noviembre, cuando los primeros cadáveres de jabalíes infectados aparecieron en áreas periurbanas. Desde entonces, equipos veterinarios y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda, toma de muestras y delimitación sanitaria. La Generalitat estableció una zona de vigilancia y exclusión, con restricciones a la caza, al tránsito y al movimiento de animales y productos derivados.

Por el momento no se han detectado contagios en cerdos domésticos, lo que mantiene a las granjas libres de infección confirmada. Si bien el virus no representa un riesgo para la salud humana, su mortalidad es cercana al 100 % en cerdos y jabalíes, y su capacidad de persistencia en el ambiente y en productos porcinos lo convierte en una amenaza severa para la producción.

Una señal de alarma para la fauna silvestre y la industria porcina

El rebrote generó preocupación tanto en el sector ganadero como en organismos sanitarios europeos. La presencia del virus en una zona de alta densidad poblacional obliga a reforzar medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y control de fauna silvestre para evitar su expansión.

Ante la situación, las autoridades españolas pidieron a la población no manipular jabalíes muertos ni acercarse a fauna silvestre, y extremar precauciones en zonas rurales. La enfermedad, si bien no afecta a las personas, puede transportarse indirectamente a través de ropa, calzado, vehículos o restos de alimentos.

Argentina interrumpe importaciones porcinas desde España y refuerza controles

Tras la notificación oficial del brote por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispuso la suspensión temporal de importaciones de mercancías porcinas que puedan vehiculizar el virus.

Argentina -país libre de PPA- activó protocolos reforzados en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, siguiendo la alerta sanitaria establecida por la Resolución 564/2021. Solo podrán ingresar productos cuyo procesamiento garantice la inactivación del virus, como jamones madurados por más de seis meses, productos cocidos, tripas saladas y alimentos para mascotas extrusados o enlatados.

En cambio, productos como jamones crudos con menos maduración, salazones o chorizos secos quedan prohibidos, por considerarse de riesgo. SENASA también intensificó el control de residuos de aviones y buques que arriban desde países con presencia de la enfermedad, una de las vías habituales de diseminación.

Bioseguridad y prevención: claves para mantener el estatus sanitario

Argentina recuerda que la PPA no es zoonótica, no afecta a las personas ni compromete la inocuidad de los alimentos. No obstante, su impacto productivo y comercial sería grave en caso de ingreso, especialmente porque no existe vacuna para su control.

SENASA insta a productores y trabajadores rurales a extremar medidas de bioseguridad y notificar de inmediato cualquier evento sanitario inusual. Los signos sospechosos incluyen aumento de mortalidad, fiebre alta, abatimiento y manchas o enrojecimiento en la piel. En jabalíes silvestres, se debe reportar cualquier hallazgo de animales muertos o enfermos.

La prevención resulta fundamental para mantener el estatus de país libre de PPA y resguardar una actividad clave para la economía agropecuaria argentina.