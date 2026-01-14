Tras casi tres años de falta de respuestas: Productores rurales arreglan un camino rural con sus propias maquinas

Tal como hemos informado en El Regional Digital acerca del deplorable estado en que han quedado los caminos rurales del distrito de 9 de Julio, tras las inundaciones dada durante el último año 2025; retirada la masa hídrica de las vías rurales, reparar las mismas es el objetivo y si bien desde el Municipio han reconocido que es un objetivo a poder cumplir, es de destacar que las herramientas para lograrlo son escasas. Solo se cuenta con el equipo de emergencia de la Dirección de Vialidad provincial, y la sumatoria de unas máquinas municipales.

Este lunes 12 un grupo de productores rurales trabajaron con discos sobre un camino rural que continua del S-19 y que conecta con ruta nacional 5, detrás de la localidad de Patricios y casi el límite con Bragado, donde allí, Ignacio, un trabajador rural de uno de los establecimientos lindante al camino, comento que ese camino en abril próximo cumpliría tres años que no pasa una maquina municipal, aseguro.

Hoy, por el lunes, le hemos pasado un disco, ya que los pastos cubrían casi el camino, se han tapado grandes pozos y el día jueves, se hará un trabajo con máquinas propias de acondicionar el camino.

Consultado sobre la respuesta municipal, el trabajador rural informo que desde la secretaria de obras públicas les informaron que no estaban en condiciones de confirmar cuando les podrían arreglar el camino. Esa respuesta nos llevó a tomar esta decisión dijo el empleado rural.