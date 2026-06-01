El Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio participó de la 25° edición de «Ciudadela Canta»

El Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio se presentó este domingo en Ciudadela, donde formó parte de la 25° edición del tradicional Encuentro Coral «Ciudadela Canta».

La actuación tuvo lugar durante la tarde-noche y se enmarcó en las actividades de cierre de las Fiestas Patronales de Santa Juana de Arco, una celebración que cada año convoca a agrupaciones corales y a la comunidad en general para compartir una jornada de música y encuentro cultural.

La agrupación nuevejuliense integró el programa artístico del encuentro, aportando su repertorio y representando a la ciudad en uno de los eventos corales más destacados de la región.



La participación en este tipo de encuentros permite fortalecer los lazos entre coros de distintas localidades, promover el intercambio de experiencias musicales y continuar difundiendo la actividad coral como una expresión artística de gran valor cultural.

De esta manera, el Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio sumó una nueva presentación fuera de la ciudad, reafirmando su compromiso con la promoción de la música coral y la representación cultural de la comunidad nuevejuliense.