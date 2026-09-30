Tras 20 años de negociaciones, Japón comprara carne argentina de todo el territorio nacional

Después de 20 años de trabajo, se anunció la apertura del mercado japonés para la carne vacuna argentina proveniente de todo el territorio nacional. Hasta el momento, solamente estaban habilitados los envíos desde la Patagonia.

El anuncio lo hizo hoy jueves el Ministro de Economia, Luis Caputo en su cuenta X, señalando «Se trata de un acuerdo histórico alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país. Se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente»

En tanto que desde el IPCVA (Instituto de Promocion de la Carne Vacuna Argentina), subrayaron «felicitamos a las autoridades del Gobierno Nacional por este gran logro, en el que venimos trabajando desde hace tantos años”, aseguró Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), quien se encuentra acompañando la misión oficial por Asia. “Está claro que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero no deja de ser un hito muy importante para la carne vacuna argentina”, agregó.

Según anunció en sus redes sociales el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, “Japón importa de todo el mundo carne bovina de alta calidad por más de USD 3.000 millones anuales. Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También, reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”.

Si bien aún están pendientes las visitas sanitarias a nuestro país, Breitschmitt estimó que durante el primer trimestre de 2027 podrían concretarse los primeros embarques que hablita este nuevo acuerdo hacia Japón.

Se trata de un mercado de alto valor que presenta oportunidades para distintos productos de la industria frigorífica argentina, especialmente para la lengua bovina, uno de los productos más apreciados por los consumidores japoneses.

El IPCVA lleva adelante distintas acciones en el mercado japonés desde 2015. En 2017, el Instituto acompañó al Estado Nacional en las gestiones que permitieron la apertura para las carnes provenientes de la Patagonia, región reconocida como libre de fiebre aftosa sin vacunación. Desde entonces, continuó trabajando junto con las autoridades nacionales con el objetivo de extender el acceso al resto del territorio argentino.

Como parte de esa estrategia de posicionamiento y promoción, entre 2019 y 2023 el IPCVA también participó en Foodex Japan, una de las principales ferias de alimentos y bebidas de Asia, que se realiza anualmente en Tokio.