El reclamo por convertir a la Ruta Nacional 5 en Autovía, ahora golpea las puertas de 15 Concejo Deliberantes entre ellos 9 de Julio

En el marco del Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí, se remitió una nota a los Concejos Deliberantes de 15 localidades ubicadas sobre la traza de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Santa Rosa, solicitándoles que consideren el tratamiento de un proyecto de resolución vinculado al Presupuesto Nacional 2027 y a la continuidad de las obras de transformación de la ruta en autovía.

El pedido concreto consiste en que, durante el tratamiento del Proyecto de Presupuesto Nacional 2027, se evalúe la posibilidad de reasignar los recursos nacionales previstos para la obra denominada “Travesía Urbana, Ruta Nacional N.º 5 – Tramo: Travesía Mercedes”, que contempla una partida de aproximadamente $75.000 millones, priorizando su aplicación a la reactivación y terminación de los aproximadamente 20 kilómetros de autovía entre Mercedes y el inicio de la Variante Suipacha, entre los km 104 y 124.

Desde el Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí se señala que esta solicitud no implica cuestionar la necesidad de la Travesía Urbana de Mercedes. Por el contrario, se plantea que dicha intervención debe formar parte de un proyecto integral de transformación de la Ruta Nacional 5, que contemple las soluciones necesarias para las distintas ciudades y localidades de la traza.

El tramo Mercedes–Suipacha constituye una obra que ya fue proyectada, licitada, contratada e iniciada. Su ejecución comenzó en enero de 2023 y contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la existente, además de obras complementarias como puentes, distribuidores y conexiones con caminos vecinales.

De acuerdo con información oficial citada en el documento, en abril de 2026 el Ministerio de Economía informó que la obra se encontraba temporalmente suspendida, con una extensión de 20 kilómetros y un avance físico del 30,41%, además de contar con financiamiento externo.

La misma información señalaba que Vialidad Nacional realizaba gestiones vinculadas con los aspectos financieros del contrato para posibilitar la continuidad de los trabajos.

El planteo sostiene que la finalización de estos 20 kilómetros permitiría extender hacia el oeste la doble calzada actualmente existente entre Luján y Mercedes, constituyendo un avance concreto en la continuidad territorial de la autovía.

Asimismo, se destaca la importancia estratégica de la Ruta Nacional 5 como corredor productivo entre el Área Metropolitana, el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, utilizado por el transporte agrícola, ganadero e industrial.

El documento también señala que en los últimos años se incorporaron nuevas exigencias logísticas vinculadas al transporte de insumos relacionados con la actividad de Vaca Muerta.

UNA ACCIÓN CONJUNTA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA TRAZA

La presentación ante los Concejos Deliberantes constituye una acción distinta y complementaria al pedido realizado anteriormente ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

En este caso, el objetivo es que los municipios atravesados por la Ruta Nacional 5 puedan expresar institucionalmente, a través de sus respectivos Concejos Deliberantes, su posición respecto de una obra que involucra al conjunto del corredor.

La nota fue remitida a los Concejos Deliberantes de: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, Uriburu, Anguil y Santa Rosa.

La propuesta contempla que, en caso de ser aprobada, la resolución de cada Concejo Deliberante sea comunicada a los restantes cuerpos legislativos de la traza, con el objetivo de favorecer un pronunciamiento institucional común de las comunidades vinculadas a la Ruta Nacional 5.

El documento también plantea mantener la Travesía Urbana de Mercedes como una intervención necesaria dentro de una futura ejecución integral de la Autovía Ruta 5, conjuntamente con las travesías, variantes, distribuidores, colectoras y accesos que correspondan a las restantes localidades.

El objetivo expresado por el Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí es avanzar hacia una transformación integral del corredor Mercedes–Santa Rosa, procurando aprovechar las inversiones ya realizadas y continuar progresivamente con la construcción de una autovía completa.

Oscar Rubén Potetti

Ing. Civil

9 de Julio, Bs, As.

Autovía Ruta 5 Sí o Sí