Despiste y vuelco de un camión en la Ruta Nacional N° 5

En la noche del lunes, un camión Iveco 170E30 protagonizó un despiste y posterior vuelco sobre la banquina de la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 141.

El vehículo, de color blanco, dominio AF203LT, perteneciente a la empresa Transporte MS, circulaba con un semirremolque dominio AE992IV y transportaba un cargamento de pallets de sal.

El rodado era conducido por Héctor Garabato, de 63 años, oriundo de la provincia de San Luis. Fue atendido por el SAME a cargo de Francisco Escarra y David Carassou, quienes trasladaron al conductor al hospital municipal con traumatismo costal.

Por motivos que son materia de investigación, el conductor habría perdido la estabilidad del vehículo, lo que provocó el despiste y posterior vuelco sobre la banquina.

Trabajó en el lugar Personal Policial de Vial a cargo del Comisario Camilo Miranda.

De Chivilcoy