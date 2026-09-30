Oficina de Licencias de Conducir. Se solicita retirar las siguientes licencias
La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a los siguientes vecinos que hasta el día 30/10/26 tienen plazo para retirar su licencia; en tanto que de no hacerlo las mismas se enviarán a anular.
LICENCIAS PARA RETIRAR ANTES DEL 30/10
Bibiloni, Magdalena
Filoni, Juan Manuel
Gayoso, Nicolás
Leiva, Micaías Israel
Madero, Martín Eduardo
Maidana, Mauro Daniel
Mascheroni, Agustina
Muñiz, Claudia Alejandra
Onagro, Mateo Adolfo
Romero, Daiana Belén
Veloz, Julio Mario
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