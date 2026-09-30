Pinamar: el dirigente Juan Pablo Allan dio positivo en un test de alcoholemia

Allan circulaba al volante de un Toyota Yaris gris cuando fue detenido durante un control de rutina. El test realizado en el lugar arrojó un resultado de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre .

Debido a que en la provincia de Buenos Aires rige desde 2023 la ley 15402, conocida como Ley de Alcohol 0 , los agentes procedieron a retirarle la licencia de conducir al referente de LLA.

El vehículo no fue incautado. Una allegada a Allan, identificada por sus iniciales como M.A., se hizo cargo de la conducción del automóvil y retiró al edil del lugar.

Como consecuencia de la infracción, la sanción aplicada contempla la suspensión de la licencia de conducir durante 90 días.

Trayectoria política

Juan Pablo Allan estuvo vinculado al PRO y desarrolló buena parte de su actividad política en la ciudad de La Plata. De estrecha relación con Patricia Bullrich, la ahora senadora lo tuvo como candidato a intendente de la capital bonaerense en las elecciones de 2023, y luego lo llevó al Gobierno nacional.

Actualmente es director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR) y vicepresidente segundo del Honorable Concejo Deliberante de La Plata por La Libertad Avanza.

DIB