El Torneo de Tenis de la Liga Nuevejuliense ingresa en la etapa final

Desde el mes de marzo se viene disputando en la ciudad el certamen de tenis de las distintas categorías, organizados por la Liga Nuevejuliense de Tenis, que integran los Clubes Atlético y San Martín.

En esta oportunidad, durante este mes, se disputaron competencias de las categorías Intermedia y Tercera masculina y Damas “A”, en las canchas del Club Atlético, los días 18, 19 y 10 y ahora 25 y 26, pero no pudieron completarse por la lluvia del día domingo.

La semana anterior, en Tercera se jugaron 16 partidos por las 1/16 avos de final y en Intermedia y Damas se completaron los octavos de final, de modo que esta semana se jugaron en Tercera octavos y cuartos de final y en las otras dos categorías cuartos de final, o sea que quedan por disputarse el próximo fin de semana, en Tercera, las semifinales entre Nicolás Bossio y Carlos Haugh y Tomás Tabbita con Martín Andrés; en Intermedia se enfrentan Ignacio Coronel con Juan Ignacio Castilla y Nehuén con Nakel Bracco; en ambos casos, luego juegan los ganadores las finales; y en Damas, jugarán la final María José Carná con Ana Paula Carletti.