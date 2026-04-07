Transportistas profundizan su reclamo: Fracasó la reunión en PBA y las cámaras del transporte

El conflicto por el precio del flete de granos en la provincia de Buenos Aires sumó este lunes un nuevo capítulo: no hubo acuerdo en la Comisión Asesora del Transporte del Agro por la tarifa de referencia y las cámaras empresarias del rubro resolvieron entrar en estado de alerta y movilización.

La falta de entendimiento institucional acrecienta una disputa que ya tiene un punto álgido con las protestas iniciadas el último fin de semana por propietarios de camiones autoconvocados que reclaman a la vera de las rutas en la provincia de Buenos Aires.

La reunión en La Plata fue encabezada por el director provincial de Transporte de Cargas, Miguel Bettili, y contó con la participación de las principales entidades transportistas del sector: la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (FATRAC), la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADE) y la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA).

Del lado de la producción estuvieron representantes de la Federación Nacional de Acopiadores de Granos y Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

La disputa por los números

El eje de la discusión es la actualización de la tarifa de referencia, que en febrero tuvo un incremento del 12% en la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, los transportistas aseguran que los costos se dispararon, principalmente por el aumento del gasoil en un contexto internacional atravesado por la suba del petróleo y la guerra de Medio Oriente.

En ese marco, las distintas cámaras plantearon desfasajes que oscilan entre el 14% y más del 25%:

FETRA estimó un atraso del 14,89% y se retiró de la mesa, al sostener que su discusión es nacional y no quería ser “factor de ruptura”.

estimó un se retiró de la mesa, al sostener que su discusión es nacional y no quería ser “factor de ruptura”. FATRAC habló de s ubas acumuladas que superan el 25 % entre retrasos tarifarios y otros ítems

habló de s % entre retrasos tarifarios y otros ítems ATCADE pidió una recomposición del 16,80% .

pidió una recomposición del . CATAC reclamó un ajuste cercano al 15%.

Del otro lado, desde CARBAP justificaron su postura en base a una encuesta de productores. Recordaron que ante descuentos de entre 10 y 12% ya aplicados sobre la tarifa vigente, la brecha debía absorberse con la misma tarifa vigente y no definiendo un nuevo cuadro.

Los acopiadores, en tanto, ofrecieron una suba de entre el 8 y el 10% y propusieron retomar las negociaciones en un plazo de diez días hábiles. La oferta fue rechazada por los transportistas.

Un conflicto que se amplía

La reunión pasó a un cuarto intermedio sin fecha definida, en medio de un creciente malestar generalizado.

Mientras las cámaras de transporte advirerten que de seguir con hasta ahora la ecuación económica es inviable, desde las entidades rurales recuerdan que al sector también se le acrecentaron los costos en combustibles, fertilizantes a lo que sumaron la presión impositiva a nivel provincial y con las tasas municipales.

El trasfondo suma otro elemento de tensión: desde fines del 2025, el gobierno nacional eliminó el esquema de tarifas orientativas de referencias y dejó la negociación atada a las partes, lo que hizo que algunas entidades rurales – Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria- se desentendieran de participar de las deliberaciones en las provincias.

Con este escenario, Buenos Aires se suma a un mapa de conflicto que ya tiene focos en provincias como Santa Fe, Córdoba y La Pampa, en un contexto donde el costo del transporte vuelve a ser una variable crítica para toda la cadena agroindustrial.

Sin acuerdo y con más presión

La falta de entendimiento en torno a la tarifa orientativa del flete –clave para el traslado de cereales y derivados– tensó aún más el escenario. Tras el fracaso de la negociación, las cámaras facultaron a sus conducciones a avanzar con medidas de protesta.

El dato que agrava el cuadro es que el conflicto ya está en las rutas con los autoconvocados que reclaman en distintos puntos de la provincia como Bahía Blanca, Pehuajó, Balcarce, Trenque Lauquen y la zona de Rivadavia-Villegas.

Con la decisión de las entidades de sumarse institucionalmente a los reclamos, el conflicto amenaza con escalar en volumen e impacto.