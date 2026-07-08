De no creer: lo condenaron por abusar de una adolescente, quedó en libertad y volvió a atacar a la misma víctima

La historia judicial de Axel Muñoz sumó un nuevo y grave capítulo en San Juan. El hombre, que años atrás había sido condenado por abusar sexualmente de una adolescente pero permaneció en libertad gracias a una pena de ejecución condicional, fue detenido nuevamente acusado de reincidir contra la misma víctima.

La decisión fue adoptada por un juez de Garantías, que ordenó 90 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación impulsada por el fiscal Mariano Juárez Prietto y la Unidad Fiscal de Investigación ANIVI. El imputado ya fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

La medida se apoyó principalmente en la denuncia realizada por la joven, quien volvió a señalar a Muñoz como autor de un nuevo abuso sexual y de amenazas con un cuchillo. Su declaración fue ratificada mediante una Cámara Gesell, elemento que la Fiscalía consideró determinante para solicitar la detención.

El caso reavivó además una polémica decisión judicial tomada en el pasado. En el primer juicio, la Fiscalía había solicitado una condena de diez años de prisión por los abusos sufridos por la adolescente. Sin embargo, el tribunal resolvió imponer una pena de tres años de ejecución condicional, por lo que el acusado nunca fue a prisión.

De acuerdo con la investigación de aquel expediente, las agresiones se produjeron en un contexto de conflicto entre Muñoz y el hermano de la víctima, a quien el acusado consideraba un rival. Esa situación derivó en ataques físicos y abusos sexuales contra la joven cuando todavía era menor de edad.

Además de esta causa, Muñoz también apareció vinculado a una investigación por amenazas de bomba contra un establecimiento educativo. En ese expediente, el fiscal Alejandro Mattar solicitó su sobreseimiento al entender que no existían pruebas suficientes para responsabilizarlo por las llamadas, que presuntamente habían sido realizadas por un menor.

No obstante, esa definición judicial aún no se concretó. La audiencia para resolver el pedido de sobreseimiento sigue pendiente y, según trascendió, el Ministerio Público analiza la posibilidad de impulsar una nueva imputación si surgen nuevos elementos.

Mientras tanto, el acusado permanecerá detenido durante los próximos tres meses. En ese plazo, la Fiscalía intentará reunir nuevas pruebas para sostener la acusación por abuso sexual y amenazas agravadas, en un expediente que vuelve a poner bajo análisis el alcance de las condenas en suspenso en delitos de violencia sexual.