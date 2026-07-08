Domingo 12: La Asociación Bomberos Voluntarios 9 de Julio se prepara para una gran celebración por su 80º aniversario

La Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio arriba este viernes 10 de julio a sus 80 años de su fundación. La entidad que se crea tras un incendio se dio en la ciudad, esto movilizo a vecinos e instituciones en conformar su propio cuartel de Bomberos.

Fue así que el 10 de julio de 1946 comenzó con sus servicios bomberiles la Asociación Cooperadora de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, donde su primer presidente fue Serafín Spina, y el primer Jefe del Cuerpo fue Víctor Clérico.

La entidad de Av. Vedia tiene en la comunidad un importante valor ganado por el respeto y servicio y como parte de agradecimiento, la actual comisión directiva ha diagramado una serie de acciones con motivos del 80 aniversario y que se festejaran este domingo 12 del corriente mes sobre avenida Mitre, con la presencia de mas de 30 asociaciones bomberiles de la provincia de Buenos Aires, además de contar con diferentes instituciones locales, autoridades y comunidad del partido de 9 de Julio.

Durante una conferencia miembros de la Asociación Cooperadora, encabezada por su presidente, Martin del Castillo se informo que se realizara un desfile conmemorativo por el 80° aniversario de la institución, una celebración que promete reunir a la comunidad y a delegaciones de toda la región, conforme detallaron, participaran del evento además del Cuerpo Activo, más de 30 cuarteles de Bomberos Voluntarios provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en una jornada muy especial para homenajear ocho décadas de servicio, compromiso y vocación, sostuvo Del Castillo.

Por su parte Ariel Loya integrante de CD, comento que el objetivo por un lado es mostrar a toda la provincia de Buenos Aires qué es 9 de julio, qué es Bomberos Voluntarios del 9 de julio, informo y recordó que en el marco del 50º anviersario se hizo un desfile del cuartel, entonces ahora nos toca volver a nosotros retomar este desfile, que tiene un gran valor tanto para nuestros bomberos como para los bomberos de la provincia.

Loya recordó que la cita será el próximo domingo 12 de julio, comenzara a la hora 11 en pleno centro de la ciudad, sobre Avenida Mitre, entre Mendoza e Hipólito Yrigoyen, donde se podrá disfrutar del tradicional desfile de unidades y del encuentro entre los distintos cuerpos de bomberos que desfilaran.

En tanto que informaron que para cubrir la guardia del Cuartel estará una Dotación de Bomberos de Dudignac, informaron. Ademas agregaron que se contara con Bomberos de Reserva, ex miembros de Comisiones directivas anteriores, en si mucha gente se va a sumar, Bomberos es una gran familia que nos cruza a todos, subrayo, Martin del Castillo.