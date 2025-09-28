Transportistas de Naon y otras localidades se movilizan frente al municipio de 9 de Julio
En las ultimas horas del sábado se conoció que transportistas, productores rurales, contratistas y vecinos de Carlos María Naon se van a movilizar este lunes 29 frente al Palacio Municipal de 9 de Julio, reclamando acciones por parte del Municipio ante el anegamiento que esta generando la masa de agua que rodea en parte a la localidad, pero también corta distintos caminos para llegar al pueblo.
En dialogo con El Regional Digital, Pablo Jauregui Lorda, un transportista de Naon detallo «nos estamos movilizando lo que somos camioneros contratistas del pueblo y el partido, y es por el tema de los caminos y la poca respuesta de la municipalidad, por lo que nos vamos a movilizar el lunes 29 a las 10 horas frente a la municipalidad, ya estamos todos avisados del problema que hay. Queremos que nos escuchen y nos den respuesta», reclamo.
Lorda recordó que «para esta campaña siembra hay muy poca, y lo que hay dentro de la Planta de Silos de ACA en Naon, no se ha podido sacar mucho, y quien pudo sacar, hemos dado una vuelta de 40/50 kilómetros para salir a la ruta, cuando tenemos un camino de 15 kms que no lo podemos usar, y queremos una respuesta para eso también», pidió.
El transportista de Naon, recordó que hay pares de 12 de Octubre, La Niña, French, Morea, quienes están en la misma situación que nosotros, con caminos tapados de agua, sin respuestas y tomada de pelo continua, y de allí que nos movilizamos, se quejo, y agrego, queremos trabajar.
Por ultimo aclaro que no ingresaran a la ciudad con camiones, si lo harán con vehículos menores y se realizara una movilización sin perturbar a los vecinos, pero si hacer saber nuestro reclamo, insistió.
