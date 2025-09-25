Transporte publico de pasajeros: La LLA brindo detalles de un proyecto presentado, a propuesta de una empresa de 9 de Julio

En la mañana de este jueves en sede del bloque de La Libertad Avanza (LLA) 9 de Julio, concejales del espacio hicieron publico un proyecto presentando en el Concejo Deliberante y ante la Intendente Municipal, Maria Jose Gentile, el que refiere a un servicio transporte publico de pasajeros para la ciudad cabecera, impulsado por un empresario

Al respecto el presidente del Bloque, Luis Moos recordó que asumidos como concejales, la premisa al asumir, no solo era transparentar la función publica, también aportar a mejorar la calidad de vida de los vecinos, y conociendo el reclamo de la sociedad de contar con un servicio de estas características, y ante una iniciativa de un empresario local con estas intenciones, y que no tuvo éxito, hemos tenido la oportunidad de conversar, y en el día de ayer miércoles se presento el proyecto, por el cual esperamos se acompañe esta idea de llevarlo adelante, subrayo.

A su turno, la concejal Sol Ormachea reafirmo las intenciones del empresario Jorge Daniel Paolucci, propietario de la empresa El Gryllus S.A, en brindar este servicio, quien según comento tuvo reuniones tanto con Mariano Barroso como con María José Gentile, y su propuesta no encontró eco, tampoco en bloques de concejales de oposición, delineo.

Según Ormachea el bloque de LLA se acerco a dialogar con este vecino, quien nos conto que hace cuatro años que intenta llevarlo adelante y no logro el resultado esperado, en brindar este servicio. Tanto para Ormachea como para la LLA, la propuesta es interesante, donde el recorrido uniría las dos rutas, El Provincial, los alrededores con el centro de la ciudad, y lo mas interesante, de acuerdo a lo informado por la edil, es un servicio gratuito para personas jubilados, estudiantes, jóvenes y personal de las Fuerzas. Mientras que valor del servicio se pagara con la tarjeta SUBE, y tiene como objetivo, esa recaudación donarlo a alguna institución.

El otro dato llamativo de la propuesta de servicio que contaría con cuatro unidades en funcionamiento, no tiene costo alguno para el Municipio, el afrontaría los costos del funcionamiento, personal, garitas y demás costos. De allí que Paolucci no entiende como el Ejecutivo no acepto.

Como se afronta el costo

En los detalles explicados por la concejal Ormachea, el empresario de transporte, afrontaría el financiamiento y costos con servicios de publicidad que generaría con los servicios de transporte y las garitas, por lo que no necesita una subvención del Ejecutivo, solo que le de brinde la concesión. De ser aprobado, el servicio iniciaría en un mes, informo Sol Ormachea, quien agrego es una gran ventaja que esto tiene.

Acerca de la empresa, en el proyecto presentado se hace mención que Transporte El Gryllus cuenta con mas de 30 años en el rubro y mas de 20 años brindando servicios prestados al Municipio, y actualmente presta el servicio de transporte de pasajeros entre 9 de Julio -Dudignac, sin recibir aportes del Estado.

Según destaca en el proyecto, el servicio de transporte urbano de pasajeros, aportaría beneficios inmediatos, con la reducción del uso de motos, que en algunos casos suelen transportar hasta 4/5 personas de manera insegura.

Desde la LLA esperan que tanto el Ejecutivo como sus pares del Concejo Deliberante acompañen este proyecto, pero mas se espera la decisión de la intendente, subrayo Moos.