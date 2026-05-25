San Martin se metio en la final de los Play Offs, tras vencer a French

El Estadio «Santiago Noel Baztarrica» fue escenario este lunes 25 de un gran partido de futbol entregado entre el local, San Martin ante la visita del Atlético French, donde ambos equipos no se guardaron nada, entregaron futbol, emociones, suspenso y todo se decidió desde los once paso con tiros penales, donde la suerte cayo del lado de San Martin que le gano 4 a 2 al albinegro y de esta manera la final de los Play Offs se jugara entre Naon y San Martin.

Además del gran partido brindado por ambos equipos, el publico fue el gran protagonista de la tarde, donde una excelente jornada climática hizo que muchos se acercaran al «Baztarrica» por ambos lados y conforme se supo unas 1.000 personas fueron a alentar a ambos equipos.

Cabe destacar que el parido de ida había sido empate, y este debían definir quien era el ganador. El local aposto por la rapidez de sus jugadores con pelotas que en algunos casos llegaban con tan solo tres toques al arco de Costa. En frente, French apostaba la ofensiva de Braian Rodriguez y Martin, y la velocidad de Molina y que en el primer tiempo fue lo que complico y mucho al Santo. En el primer tiempo dos jugadores de San Martin y se lesionan y el planteo si bien intentaba mantenerse no podían golpear en los últimos minutos.

El segundo tiempo, buscaba mas el local, Martin, ya cansado y las pelotas que no llegaban tanto a Braian Rodriguez, en un ataque de French, cuando parecia gol de Susi, Molina pone el hombre, se anula el gol y el medio campista se fue expulsado por doble amarilla. A partir de allí, todo fue de San Martin que intento por todos lados, pero la muralla de Belloni, Godoy, y el buen trabajo de Pablo Costas, impedían abrir el marcado. En los ultimos minutos la entrega fue tal, que ambas hinchadas levantaron un fuerte aplauso a sus equipos por el futbol brindado.

En los tiros penales marcaron para San Martin, Mateo Lizaso, Emiliano Aguerrido, Agustín Hipkins y Enzo Monjada, mientras que Matías Urquiza no logró convertir, ya que Costa tuvo una muy buena atajada. Por French convirtieron Mateo García y Esteban Godoy, en tanto que Federico Pereyra erro su penal y Joaquín Susi lo atajo Arasco.

Ahora San Martín será local en la final, enfrentando a Naón en la final de los playoffs, en una serie que determinará al ganador de la Fase 2, si es San Martin obliga a una finalísima, de ser Naon el ganador, lo convierte en Campeón del Torneo.