Transporte de equipos de aplicación fitosanitarios: Se recomienda informar recorrido para su autorización

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, recuerda a los equipos de aplicadores de fitosanitarios tanto de arrastre como auto propulsados, es obligacion por ordenanza es obligación informar previamente los recorridos de circulación de dicha maquinaria agricola, con el objetivo de garantizar el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial.

La disposición se encuentra establecida en la Ordenanza N° 7219 de Aplicación de Agroquímicos, que determina que las maquinas aplicadoras deben circular con las alas plegadas, sin picos colocados y sin productos en el tanque durante los traslados por caminos y zonas urbanas, denominadas “zona de exclusión”.

Asimismo, la normativa contempla situaciones excepcionales, como la falta de caminos alternativos o el traslado de la maquinaria hacia talleres de reparación, casos en los cuales los aplicadores deberán informar previamente dicha circulación para ser autorizados.

Para estos avisos, los responsables deberán comunicarse con el Centro de Monitoreo Municipal, a través del número del programa Ojos en Alerta: 02317-457954, permitiendo de este modo una correcta coordinación y prevención de inconvenientes en la vía pública.

Desde el municipio se solicita la colaboración del sector para el cumplimiento de la normativa vigente, destacando que estas medidas buscan preservar la seguridad de vecinos y favorecer una convivencia ordenada entre la actividad productiva y la circulación urbana.