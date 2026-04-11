Transporte carga de granos: Desde el CAA reclaman una rápida solución a los conflictos generados por autoconvocados y entidades de transportistas en diferentes partes del país

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresa su preocupación ante el avance de autoconvocados y algunas entidades de transportistas que practican acciones extorsivas a la vera de las rutas y caminos para amedrentar a los transportistas que buscan cumplir su trabajo trasladando granos y otros productos a diferentes puntos del país, incluyendo fábricas, semillas, insumos acopios y puertos.

No se llegó a acuerdos entre las partes esta semana en el marco de la Mesas provinciales. Es urgente, que se alcancen acuerdos para normalizar el transporte de carga agrícola en el país. Hoy estamos todos afectados, productores que no cobran por no poder cargar, acopiadores y cooperativas, semilleros, insumos fábricas, puertos y demás operadores comerciales, transportistas que pierden viajes, Estados provinciales y municipios que no recaudan, y finalmente el Estado nacional dado que ya existen embarques que están siendo atendidos por países competidores ante la falta de mercadería en Argentina.

Desde el CAA promovemos que prontamente se normalice la circulación del transporte de cargas y se celebren los acuerdos provinciales donde las partes realmente tengan la vocación de cumplir con los mismos.