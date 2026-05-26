El Gobierno avanzó con una nueva desregulación aérea y flexibilizó normas para drones y aviación agrícola

El Gobierno nacional oficializó una nueva batería de medidas de desregulación en el sector aeronáutico que flexibiliza restricciones para aeronaves livianas, drones y trabajo aéreoagrícola. Los cambios fueron celebrados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que las reformas buscan reducir trabas burocráticas y ampliar las libertades operativas en la actividad aérea. Las modificaciones fueron implementadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a través de las resoluciones 311/2026, 312/2026 y 313/2026, firmadas por el administrador del organismo, Oscar Villabona. En un mensaje publicado en la red social X, Sturzenegger afirmó que las nuevas disposiciones «liberan restricciones para aeronaves, drones y trabajo aéreo» y forman parte del proceso de modernización impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Las nuevas disposiciones «liberan restricciones para aeronaves, drones y trabajo aéreo» y forman parte del proceso de modernización impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Cambios para aeronaves livianas y bush flying

Uno de los cambios más relevantes elimina el límite rígido de 500 pies de altura mínima para vuelos sobre zonas poco pobladas y aguas abiertas. La modificación habilita operaciones de bush flying, aeronaves STOL (despegue y aterrizaje corto) e hidroaviones sin necesidad de autorizaciones especiales caso por caso. Según explicó la ANAC, la medida apunta a facilitar operaciones recreativas, rurales y de acceso a regiones aisladas, además de adecuar parte de la normativa argentina a estándares internacionales. La reforma también flexibiliza restricciones para las aeronaves deportivas livianas (LSA), un segmento que el organismo viene impulsando con nuevos esquemas de licencias y habilitaciones simplificadas.

Menos restricciones para drones

Otra de las resoluciones modifica el régimen operativo de drones y sistemas RPAS, eliminando restricciones para vuelos nocturnos, operaciones desde vehículos y limitaciones en determinadas zonas rurales. De acuerdo con Sturzenegger, los cambios permitirán facilitar tareas vinculadas a la producción agropecuaria, relevamientos, monitoreo de cultivos, filmaciones y control territorial. La normativa amplía además las posibilidades de operación de drones de ala rotativa en áreas rurales y reorganiza requisitos técnicos y administrativos para simplificar el marco regulatorio.

Los cambios permitirán facilitar tareas vinculadas a la producción agropecuaria, relevamientos, monitoreo de cultivos, filmaciones y control territorial.

Flexibilización del trabajo aéreoagrícola

La reforma también introduce cambios importantes para el trabajo aéreoagrícola. La nueva reglamentación habilita aplicaciones aéreas en campos propios sin necesidad de contar con una estructura formal de explotador comercial. Para las operaciones comerciales, el esquema elimina ciertas habilitaciones y requisitos previos considerados innecesarios y deja en manos del explotador la designación de pilotos con la experiencia y capacitación adecuadas para la actividad. Desde el Gobierno sostienen que la medida permitirá agilizar procedimientos y reducir costos operativos para el sector agroaéreo. En su publicación, Sturzenegger agradeció especialmente al equipo técnico de la ANAC, a funcionarios del área de Transporte y al Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo. «El equipo está haciendo historia en nuestra industria aerocomercial, llevando hasta las nubes las ideas de libertad», escribió el ministro en referencia al proceso de desregulación impulsado por la administración nacional.