Transparentar y devolver resultados a la comunidad: Los motivos de la Libertad Avanza 9 de Julio para llegar al Concejo Deliberante

A horas de que los más de 43 mil nuevejulienses vayan a votar este domingo 7, desde la Libertad Avanza, cuales son los motivos que los impulsa para llegar al Concejo Deliberante de 9 de Julio.

Con dos bancas en el legislativo, LLA 9 de Julio, es una fuerza política que bien podría catalogársela como nueva en la arena política local. Para esta oportunidad convoco a vecinos de distintos estratos de la comunidad, siendo en su mayoría personas que nunca habían participado en contiendas electorales.

Antes del límite de cierre de campaña, dos de sus integrantes, Vanesa Paladino (segundo lugar de la lista) y Gonzalo Crespo (quinto lugar), junto al concejal Luis Moos, pasaron por los estudios de Radio Amanecer 102.7, y dejaron sus propuestas en el programa Acontecer Rural.

En primer lugar, Moos, destaco el recibimiento que tienen por parte de la comunidad, a lo que agrego “estamos muy contentos, con mucha esperanza, y convencidos de que hay un horizonte de cambio en la comunidad, que es lo que espera y lo que necesita. Creo que la Libertad Avanza 9 de Julio está dando esa posibilidad de respuesta a tanta necesidad que tiene el vecino.

Por su parte la docente Vanesa Paladino evalo que en el espacio “somos muchos los que decidimos aunar las fuerzas de los reclamos individuales a un grupo donde se conformó un equipo de trabajo para que las presentaciones tengan mayor visibilidad y lleguen a un lugar donde puedan ser resueltas.

En su caso dijo “si bien no nos habíamos dedicado a la arena política, si nos habíamos dedicado desde el trabajo nuestro a desarrollar estas tareas comunitarias. La invitación la acepté por eso, para que los reclamos individuales no quedan más que en quejas y en publicaciones que uno puede hacer con los medios digitales que tiene al alcance de la mano, pero no llegan a ningún lado. Aun cuando esos reclamos son personales, no llegan a ningún lado, por lo que la forma de hacerlos es participar en un grupo donde estas situaciones se presentan con la formalidad que lo requieren, llegan a ser escuchadas y atendidas por quienes las tienen que escuchar”, puntualizo, quien integra la lista junto al primer candidato que es el Ing. Agr. Hector Carta.

y atender buscando siempre las soluciones que beneficien a la comunidad en su totalidad. Eso es lo que nos lleva a sumarnos. Utilizar los canales institucionales.

A su turno, Crespo, un joven comerciante comento que, en su caso, ya hace muchos años, que vengo participando en la vida social. En su momento lo hice desde Sociedad rural, el medio en el cual me desarrollaba con mi actividad personal y tenía mayor cercanía. Y si bien soy de extracto radical y he trabajado para candidatos de la UCR, uno busca una vocación real de cambio porque creo que tenemos que ser sinceros y buscar. Acá hay gente con una vocación real de cambio y que estamos acá para hacer la mejor ciudad para nuestros hijos, apunto.

Porque votar a la LLA

Esta respuesta la dio Vanesa Paladino, señalando, “Solo observando el trabajo que se hizo en este corto plazo, de quienes están en funciones, y puede observarse las ganas que hay con estos objetivos de transparentar y devolver resultados a la comunidad. Sabemos que el municipio se sostiene con los aportes que hacen los vecinos y queremos que esos aportes se vean reflejados otra vez en los beneficios de los vecinos, argumento por que votar la lista 2206.

Gonzalo Crespo sumo diciendo acá hay que reivindicar los esfuerzos colectivos si vos prestás atención a la conformación de las listas somos personas que venimos la gran mayoría de distintos espacios de la comunidad, esto que quiere decir la variedad de ideas que tenemos dentro del grupo y demás es lo que siempre se habló no puede ser que los distintos partidos políticos durante tanto tiempo no se hayan puesto de acuerdo en 10 puntos clave para tener un mejor 9 de Julio entonces todos los que hemos estado disgustados de esos lados, y aquí tuvimos la oportunidad de generar esa diversidad de ideas con proyectos en común, dijo Crespo.

Con local partidario en calle Libertad entre La Rioja y Cavallari, El dialogo radial lo cerro el propio Luis Moos recordando que los años de la política no han sido en vano, no solo para dar resolución a la gente en los distintos cargos que uno puedo haber ocupado desde el hospital, hidráulica, entre otros, sino por el hecho de haber podido tener la posibilidad de conformar un grupo político y me motiva porque veo las ganas y no quiero que les vaya mal. Esto me alienta el hecho de decir que estamos por el buen camino donde la libertad va por el buen camino y no me quisiera ir de esta vida sin ver en la calle libertad frente a la plaza a alguien de este grupo, ya que hay gente muy capaz, se esperanzo el concejal y dirigente político.