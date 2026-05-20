Transparencia del mercado agro industrial: Convenio entre la Bolsa de Cereales y el Centro de Corredores

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el Centro de Corredores y Agentes de Buenos Aires sellaron una alianza estratégica clave para el fortalecimiento del mercado de granos y sus derivados. A través de la firma de un Convenio Marco de Cooperación Institucional, los presidentes de ambas entidades, Ricardo Marra y Marcos Hermansson respectivamente, formalizaron un espacio de trabajo conjunto orientado a promover el desarrollo eficiente y transparente de toda la cadena agroindustrial.

El acuerdo tiene por objeto establecer y consolidar relaciones de cooperación para el despliegue de actividades en áreas de interés común. Entre los principales ejes de acción acordados se destacan la promoción de los mercados institucionalizados y de las herramientas de cobertura, la organización de seminarios y jornadas de capacitación técnica, el intercambio de profesionales, y el desarrollo de investigaciones destinadas a optimizar la operatoria sectorial.

Un aspecto sumamente estratégico contemplado en el convenio es el compromiso mutuo de intercambiar información clave para fortalecer la seguridad jurídica e impositiva del sector. Asimismo, en sintonía con las crecientes exigencias globales, las instituciones trabajarán activamente en potenciar la trazabilidad ambiental en el comercio de granos, un factor determinante para el acceso y la competitividad de la producción argentina en los mercados internacionales.

Tras la firma, Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, destacó la trascendencia histórica y operativa de este vínculo: “Desde los orígenes de nuestra Bolsa, la participación activa de los corredores como agentes comerciales ha sido fundamental para acercar diariamente a la oferta y la demanda, facilitando las transacciones que consolidan la transparencia de este mercado concentrador. Profundizar esta colaboración nos permite mirar al futuro con una agenda moderna y coordinada”.

Por su parte, Marcos Hermansson, presidente del Centro de Corredores y Agentes de Buenos Aires, señaló el impacto positivo de esta sinergia para los operadores: “Como entidad que nuclea a la gran mayoría de los corredores activos de los mercados disponible y de futuros, entendemos que este convenio institucionalizará herramientas esenciales para capacitar a nuestros profesionales e impulsar estudios que den mayor previsibilidad, trazabilidad y dinamismo a la comercialización agroindustrial”.

El convenio establece que las acciones específicas se implementarán de forma progresiva mediante acuerdos complementarios, manteniendo en todo momento la plena autonomía institucional de ambas organizaciones civiles sin fines de lucro.