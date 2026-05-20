Diagnóstico de CICCRA: crecen las exportaciones, baja el consumo y la faena más

En abril de 2026 se profundizó el ritmo de descenso de la actividad frigorífica vacuna. Fue el décimo abril con menor nivel de faena de los últimos cuarenta y siete años, según consigna el último editorial del informe de la Cámara de Industria y Comercio Cárnico de la Argentina CICCRA.

La entidad que preside Migue Schiariti señala que un total de 336 establecimientos faenó 960,9 mil cabezas de hacienda vacuna en el cuarto mes del año. Corregida por el número de días laborables, la faena resultó 4,6% inferior a la de marzo, al tiempo que en la comparación interanual se observó una retracción de 15,3%. En términos absolutos, se faenaron 173 mil cabezas menos que un año atrás.

Tal como lo venimos planteando en sucesivos Informes, la menor oferta de hacienda vacuna fue el resultado de la intensa fase de liquidación de madres y de reducción de existencias en general que atravesó el ciclo ganadero desde 2023 en adelante, la que fue causada por una sucesión de eventos climáticos adversos (seca e inundaciones) que comenzaron en 2022/23 y se extendieron hasta 2024/25. Y todo esto también tuvo un impacto negativo sobre la productividad del rodeo y, por lo tanto, sobre el número de terneros de las últimas zafras. La fuerte suba que verificó el precio relativo de la hacienda en pie a partir de 2025 es un claro reflejo de todo esto (ver sección Nº 4 de este Informe).

En el cuarto mes del año, y a la inversa de lo ocurrido en marzo, la faena de hembras disminuyó a mayor ritmo que la de machos (16,9% vs. -13,8% anual), registrándose en consecuencia una menor participación de las hembras en la faena total. El ratio quedó en 47,2%, es decir 0,9 puntos porcentuales por debajo del correspondiente a abril de 2025 y fue el más bajo de los últimos ocho abriles. Pero, a pesar de ello, resultó ser el décimo registro más elevado entre los últimos 37 abriles y se mantuvo por encima del intervalo que es consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno (43%-45%).

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año también se observó una significativa contracción de la faena de hacienda vacuna (3,936 millones de cabezas; -9,5% anual). Pero, en este período la faena de hembras todavía disminuyó a menor ritmo que la total, con lo cual su importancia en el total resultó superior a la observada en el mismo lapso del año pasado, y más aún fue la más elevada de los últimos siete años (47,6%, es decir 0,7 puntos porcentuales por encima de la correspondiente a enero-abril de 2025).

En enero-abril de 2026 la retracción de la oferta de hacienda se tradujo en una disminución de la producción de carne vacuna de 7,1% anual. El total producido fue equivalente a 926,58 mil tn r/c/h y resultó 70,95 mil tn r/c/h menor al del primer cuatrimestre de 2025.

Por su parte, los envíos de carne vacuna al exterior habrían totalizado 267,3 mil tn r/c/h en el primer tercio del año, ubicándose 15,7% por encima del total exportado en enero-abril del año pasado, en respuesta a una mayor demanda los productos argentinos. La absorción de estos destinos se habría expandido en 36,3 mil tn r/c/h con relación a un año atrás.

A la inversa, según nuestra estimación, el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 659,28 mil tn r/c/h en el período analizado, arrojando una contracción de 14,0% anual. Es decir, se habrían consumido 107,21 mil tn r/c/h menos en la comparación interanual. De esta forma, en abril el consumo per cápita de carne vacuna habría caído 6,8% anual, hasta ubicarse en 46,2 kilos/año, considerando el promedio móvil de los últimos doce meses (-3,4 kg/hab/año).

La contracción del consumo aparente de carne vacuna resultó consistente con el significativo aumento que experimentó el precio relativo de los cortes vacunos en los últimos meses, impulsado por un ciclo ganadero que atravesó una fase de liquidación de madres y existencias muy importante desde 2023 en adelante. Y en adición a ello, hay que tener en cuenta que desde septiembre-octubre de 2025 el ingreso promedio de los asalariados argentinos volvió a crecer a menor ritmo que el nivel general de precios.

En marzo se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 51,2 mil toneladas peso producto (tn pp; excluyendo las de huesos con carne). Se observó una recuperación (estacional) de 28,2% mensual y un salto de 45,3% en la comparación interanual. El crecimiento de marzo se concentró en los dos principales destinos, China y EE.UU., que explicaron 78,9% de la mayor cantidad exportada entre febrero y marzo de 2026, y 77,2% del crecimiento entre los últimos dos marzos.

En lo que respecta al precio promedio por tonelada peso producto, en marzo continuó el sendero ascendente y se ubicó en 7.923 dólares. Con relación a febrero la suba fue de 6,3% y en la comparación interanual resultó 41,9% mayor (+2.340 dólares por tn pp).

La recuperación de las cantidades y la continuidad del proceso de suba del precio promedio en el mundo, se tradujo en un salto significativo de los ingresos por exportaciones de la carne vacuna argentina, que totalizaron 405,7 millones de dólares en el tercer mes del año. Con relación a febrero del corriente año la facturación subió 36,3%, es decir que generó 108 millones de dólares más. En tanto, al comparar con marzo del año pasado, se duplicó (+106,2%; +208,9 millones de dólares).

Y en el primer trimestre del año el total exportado de carne vacuna ascendió a 134,76 mil tn pp, superando en 17,9% el total embarcado en enero-marzo de 2025 (+20,45 mil tn pp), al tiempo que el precio promedio registró una recuperación de 34,3% anual, hasta ubicarse en 7.602 dólares por tn pp. Por todo esto, la facturación totalizó 1.024,36 millones dólares en tres meses y resultó 58,4% superior a la generada un año atrás (+377,6 millones de dólares).

En el mercado de Cañuelas, el precio de la hacienda en pie negociada se ubicó en $ 3.528 por kilo vivo, registrando una caída de 4,9% mensual y una baja de 7,4% con respecto al máximo registrado en febrero del corriente año. Nuevamente, la baja alcanzó a casi todas las categorías de animales, con excepción de los toros, que mantuvieron su valor. Y en la comparación con abril de 2025 el ritmo de aumento se desaceleró y quedó en 59,8%, siendo las categorías vacas y toros las que más se valorizaron en el último año (73,7% y 76,6%). En tanto, el precio relativo de la hacienda y el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) verificó una mejora de 25,9% anual (ascendiendo a 70,0% con respecto a mayo de 2024, cuando se inició el proceso de corrección). Y en un contexto de ‘estabilidad’ del tipo de cambio, la medición en dólares (oficiales y ‘libres’) volvió a descender (-4,0%), si bien se mantuvo en un nivel históricamente muy elevado.

Y, por último, en abril el nivel general del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA INDEC) aumentó 2,8% con relación al mes anterior. Y como la suba de abril de 2026 fue igual a la de abril de 2025, el aumento de los precios de los últimos doce meses se mantuvo en 32,6%.

En particular, el capítulo alimentos registró una suba promedio de precios de 1,1% en el cuarto mes del año, acumulando un alza de 30,5% en la comparación interanual. Al desagregar, cabe destacar que el rubro carnes y derivados pasó de ser el más dinámico hasta marzo, a registrar en abril una baja de 0,2% promedio con relación al mes anterior. Y ello hizo que la tasa interanual descendiera de 55,1% en marzo a 47,8% en abril.

Dentro del rubro carnes y derivados, el precio promedio de los cortes vacunos registró una baja de 0,2% mensual, al tiempo que el valor del pollo entero descendió 0,9% mensual. El precio del kilo de asado fue el que más bajó (-1,5%), acompañado por el kilo de nalga (-0,7%). En tanto, del otro lado quedaron la carne picada común, la paleta y el cuadril, con subas menores. Y esto hizo que en los últimos doce meses el valor de los cortes vacunos relevados por el INDEC subiera a un menor ritmo que en los meses previos, si bien siguió reflejando la mayor escasez relativa de hacienda y de carne vacuna.