Semana de la Miel: Consumo bien, el productor apícola prevaleciendo entre la falta de apoyo publico y la imposición de normas

Desde el pasado jueves 14 y hasta hoy miércoles 20 se celebra y desarrolla en nuestro país la Semana de la Miel, una iniciativa bajo la resolución 95/2017 y que establece el fomento del uso y consumo de la miel, además de destacar la importancia de esta economía apícola y que aporta a la biodiversidad del sistema agropecuario.

Son productores que no tienen tierras, se los destaca pequeños de hasta 100/150 colmenas, medianos productores entre 500 y 600 colmenas y grandes productores son quienes cuentan con una estructura de mas de 1000 colmenas.

En el partido de 9 de Julio, no hay un relevamiento oficial del municipio, si es de destacar que es una actividad con muy buena presencia de productores apícolas, donde se observan un rango de productores jovenes que se suman a aquellos con muchos años en la actividad apícola.

Uno de ellos es Juan Jose Gutierrez, un entusiasta y docente, se podría decir en la apicultura. Su tenacidad por defender la apicultura que ha sabido discutir con distintas autoridades de gobiernos, en defensa de la abeja.

En dialogo con el Programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, Gutierrez subrayo «me considero dentro los productores pequeños, pero si alguien que ama la actividad y la defiende o intenta defenderla por sobre todas las cosas. Buscamos que la apicultura sea social, ecológica y económicamente sustentable», puntualizo.

Durante el dialogo radial, Juanjo Gutierrez, recordó que el año pasado los apicultores locales tuvieron muchas perdidas por la inundaciones. «Fue muy duro porque para llegar a los apiarios hubo que extremar medidas, gente que tuvo comprar tractores, gente que no pudo llegar a las colmenas en plena época, en plena temporada de trabajo, lo cual implico un retraso y perjuicio muy importante para la producción», comento.

En otro orden cuestión dijo que se toman decisiones muy alejados de los apiarios. Esto dijo ante la imposición del Ministerio de Desarrollo Agrario en el DET Apícola, por el que espero no prospere y agrego, hay que estar en pleno enero con 40 grados, bien tapado, bien protegido con esos equipos pesados de apicultura, haciendo fuerza al rayo del sol y todavía tenés que pensar que tenés que tener un papel más, un un documento más, algo más para llevar tu producción del campo que te han prestado a la sala de extracción, es realmente engorroso y y molesto más que nada, porque en vez de dar solución a todos los el problema que la apicultura viene teniendo.

Hoy el productor apícola no cuenta con políticas publicas que impulsen, ni mucho menos un financiamiento bancario, lo que hace aun mas difícil prevalecer, opino.

En cuanto a la producción de este año, la cosecha del mes de febrero, la catalogo como buena, con rindes de 25 a mas 30 kilos por colmena, un numero muy lejos de lo que llego ser con 70/80 de hace mas de 20 años, recordó.

A nivel país ha sido bastante dispar, en algunas zonas ha habido muy buenas producciones, en otras no, como es lo normal en la apicultura, pero se está trabajando, se está trabajando mucho y bien, se han logrado hacer exportaciones directas desde la zona de de Paraná Entre Ríos. Para la próxima cosecha de primavera, Gutierrez se aventuro a decir que será muy buena.

En cuanto al consumo el mismo esta bien, y alento a tener una venta mas directa con clientes, eso permite tener un mayor valor del producto.

El cultivo de girasol aporto mas kilos a la colmena

Durante el dialogo radial, Juanjo Gutierrez fue consultado acerca de las ultimas tres campañas de girasol que creció su implantación en el distrito y zona ( a excepción de la campaña pasada en 9 de Julio y Casares), dijo que también surgieron cultivos de servicios, camelina, con distintas flores y conto que en lugares como Darieaux, La Madrid, La Prida, Coronel Pringles, Trenque Lauquen o Gral. Villegas, donde el girasol ha sido mucho, las producciones de miel se incrementaron bastante, conto.