Tramo final: productores avanzan con la cosecha de soja, maíz y sorgo

En soja, la cosecha alcanzó el 91,7% de la superficie apta a nivel nacional, luego de un progreso intersemanal de 7 puntos porcentuales. El rinde medio se ubicó en 32 qq/Ha, mientras la proyección de producción se mantuvo en 50,1 millones de toneladas.

Por su parte, el maíz con destino grano comercial avanzó sobre el 40,6% del área apta, con un rendimiento promedio de 82,7 qq/Ha. Los mejores registros se relevaron en el Núcleo Norte, el Núcleo Sur y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, con promedios de entre 94 y 100 qq/Ha, y la estimación productiva continuó en 64 millones de toneladas.

Por último, la recolección de sorgo granífero llegó al 49% del área nacional apta, tras un progreso interquincenal de 14,5 puntos porcentuales. El rendimiento medio se ubicó en 44,6 qq/Ha y la Bolsa de Cereales sostuvo su proyección de producción en 2,9 millones de toneladas.

El arranque acelerado de la siembra de trigo se da como resultado de una combinación de disponibilidad de humedad, decisión productiva y una ventana de trabajo que, hasta el momento, viene siendo aprovechada con intensidad. Sin embargo, el desafío estará en sostenerlo durante las próximas semanas, cuando el avance de las labores deban afianzarse en regiones clave y las condiciones climáticas comiencen a definir el potencial real del cultivo.