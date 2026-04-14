Tragedia en Ruta 205: un docente murió atropellado por un camión mientras cambiaba la rueda del auto

Un trágico siniestro vial sacudió a la comunidad bonaerense en las últimas horas. Un hombre de 63 años murió arrollado por un camión en la Ruta Nacional 205, a la altura de la localidad de Saladillo, tras detenerse en la banquina para cambiar un neumático pinchado.

Un trágico siniestro vial sacudió a la comunidad bonaerense en las últimas horas. Un hombre de 63 años murió arrollado por un camión en la Ruta Nacional 205, a la altura de la localidad de Saladillo, tras detenerse en la banquina para cambiar un neumático pinchado.

El dramático episodio ocurrió a escasos cinco kilómetros de la rotonda de avenida Ibáñez Frocham, un sector habitualmente transitado por vehículos de gran porte y autos particulares. Según fuentes oficiales, el conductor del vehículo menor descendió de su habitáculo sin imaginar que el desperfecto mecánico terminaría costándole la vida en cuestión de segundos.

El dramático desenlace a centímetros del asfalto

La víctima circulaba a bordo de un Toyota Etios de color rojo con destino a la ciudad de La Plata. De manera imprevista, el automóvil sufrió la rotura de una cubierta, obligando al conductor a detener su marcha al borde de la cinta asfáltica. Debido a la estrechez de la banquina, el rodado quedó peligrosamente cerca del carril de circulación.

Mientras intentaba colocar la rueda de auxilio, un transporte de carga que transitaba por el mismo sentido lo embistió de lleno. La violencia del impacto fue letal: el automovilista falleció en el acto y su cuerpo quedó tendido en el lugar, haciendo inútil cualquier intento de reanimación por parte de los servicios de emergencia que arribaron minutos después.

Identificaron a la víctima del siniestro en Saladillo

Con el avance de las pericias de rigor, las autoridades policiales confirmaron la identidad del conductor fallecido. Se trata de Marcelo Lerca Moreno, un reconocido docente de 63 años. El profesional se desempeñaba como profesor en el Centro Universitario Regional Saladillo (CURS) y se encontraba emprendiendo su habitual viaje de regreso hacia la capital provincial.

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