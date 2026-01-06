Tragedia en Olavarría: dos muertos y 37 heridos por un incendio en un geriátrico

Un gravísimo incendio en una residencia de adultos mayores en el barrio Isaura de Olavarría dejó como saldo dos personas fallecidas y 37 heridas con diversos grados de afectación. El fuego se desató este lunes por la noche en el establecimiento ubicado en la calle 25 de Mayo y 110.

Casi todos los heridos sufrieron intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Entre los internados se encuentran tres bomberos, uno de los cuales permanece en unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria.

Detalles del siniestro y operativo

El titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, precisó que el primer llamado se recibió a las 21:36 y que, al llegar la primera dotación, el incendio ya estaba generalizado en el primer piso.

Evacuación: Se utilizaron escaleras y tablas para extraer a los residentes del primer piso. Participaron cerca de una veintena de ambulancias públicas y privadas.

Combate de las llamas: Trabajaron ocho dotaciones con un total de 40 bomberos operativos en el siniestro.

Origen del fuego: Según versiones de residentes y trabajadores, las llamas habrían comenzado en una de las habitaciones de la planta baja.

Distribución de los heridos y asistencia

El subsecretario de Salud, Fernando Alí, informó que los pacientes fueron categorizados y derivados a distintos centros asistenciales:

Hospital Municipal: 25 internados. Cuatro de ellos ya recibieron tratamiento en cámara hiperbárica para cuadros de intoxicación.

Clínica María Auxiliadora: 8 internados, algunos en terapia intensiva.

Clínica Cemeda: 4 pacientes internados.

Las autoridades indicaron que aún se desconocen las causas exactas del inicio del fuego, por lo cual trabaja en el lugar la Policía Científica y Bomberos de la Policía de Azul. Respecto a la situación administrativa del geriátrico, se aclaró que el lugar estaba incluido hace un año en un programa municipal de evaluación y seguimiento.

Noticias argentinas