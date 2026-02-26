Tragedia en la Ruta 5: un joven mercedino murió tras ser embestido en su moto
Braian Ezequiel Ozcoide, un joven de 26 años con domicilio en el barrio Villa Industrial Este, falleció tras ser chocado mientras circulaba en su motocicleta a la altura de la localidad de Olivera.
El hecho
El siniestro ocurrió alrededor de las 6 horas, a la altura del kilómetro 79 de la Ruta 5, en el sentido Olivera – Luján. Según fuentes policiales del Comando de Patrullas de Luján, el joven circulaba en una motocicleta Zanella Sol 50cc de color rojo cuando fue embestido por un Chevrolet Prisma.
El automóvil era conducido por Jorge Antonio Aguilar, de 61 años. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo mayor habría impactado a la moto mientras ambos circulaban en la misma dirección, provocando que Ozcoide perdiera la vida de forma instantánea en el lugar.
Medidas judiciales y peritajes
- La causa ha sido caratulada como “Homicidio Culposo”, bajo la órbita de la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Silvetti. Entre las medidas ordenadas por la fiscalía se destacan:
- Test de alcoholemia: Extracción de sangre y orina para el conductor del automóvil.
- Cámaras de seguridad: Relevamiento de las imágenes del Peaje de Olivera para reconstruir la mecánica del choque.
- Peritajes: Trabajo de la Policía Científica en el lugar, lo que mantuvo el tránsito restringido durante varias horas.
- La fiscalía adoptó un temperamento restrictivo contra el conductor del Chevrolet Prisma mientras avanzan las diligencias de rigor.
