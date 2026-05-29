Policía Comunal de 9 de Julio requiere dar con el paradero de una mujer junto a su hijo

Sobre el cierre de la jornada de este jueves la Policia Comunal de 9 de Julio dio a conocer una solicitud de Colaboración y Averiguacion de Paradero de una vecina de la ciudad quien se ausento junto a un pequeño hijo.

En una IPP caratulada «Averiguacion de Paradero» Policia Comunal de 9 de Julio pide a la comunidad dar con el paradero de Maria Julia Cingolani quien en la tarde del dia de la fecha se ausentara de este medio junto a su hijo menor de edad.

Maria Julia de 35 años de edad, resulta ser delgada, cutis blanco, cabellos negros largos con “flequillo cortito”, ojos marrones, de 1,67 mts aprox. estatura y vestía pantalón largo azul “Adidas” y buzo mismo color. Intervención UFI Nro. 3 Dpto. Judicial Mercedes.

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Emergencia Policial 911

Estacion de Policía Comunal Nueve de Julio 2317 – 422010.