Tragedia en la Ruta 40: sobrevivió a los incendios en Chubut pero encontró la muerte en un choque frontal

La Ruta 40 volvió a teñirse de tragedia en las últimas horas. A la altura de Las Golondrinas, en la Provincia de Chubut, el asfalto se transformó en una trampa mortal cuando dos autos chocaron de frente en una escena de violencia extrema que dejó un saldo devastador: un hombre muerto y dos personas luchando por su vida.

El impacto fue brutal. Los vehículos quedaron destrozados, convertidos en hierros retorcidos a un costado del camino, mientras los primeros en llegar describían una postal de horror: vidrios esparcidos, gritos desesperados y el silencio pesado que deja la muerte recién instalada.

Minutos después se supo quién era la víctima fatal. Se trataba de Adolfo Mariscurrena, un trabajador de la zona que en los últimos días había dejado todo para ayudar a combatir los incendios forestales que arrasan Puerto Patriada. Había pasado jornadas enteras codo a codo con los brigadistas, peleándole al fuego con lo puesto. Cuando las llamas empezaron a cercar su lugar, tomó una decisión desesperada: escapar antes de que fuera tarde. Subió a su auto con su perro y emprendió el regreso a El Bolsón sin saber que la ruta le tenía preparada su última batalla.

El destino lo encontró en el kilómetro 1910. Por motivos que aún son materia de investigación, su vehículo se cruzó de carril y terminó chocando de frente contra otro auto en el que viajaba una pareja que se dirigía desde la Comarca Andina hacia Trelew. No hubo tiempo para esquivar, no hubo margen para frenar. El golpe fue seco, letal.

Mariscurrena murió en el acto. Los otros dos ocupantes quedaron atrapados entre los fierros y tuvieron que ser rescatados por personal de emergencias. Fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud y, según fuentes judiciales, al menos uno de ellos presenta lesiones gravísimas y permanece en estado crítico.

EL PERRO QUE SOBREVIVIÓ

En medio del caos apareció un detalle que conmovió incluso a los rescatistas: el perro que acompañaba a la víctima logró sobrevivir. Lo encontraron desorientado, temblando entre los restos del auto, como si todavía buscara a su dueño entre la destrucción.

Mientras la escena era acordonada y los peritos comenzaban su trabajo, los investigadores iniciaron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los minutos previos al choque y determinar qué pasó realmente en ese tramo de la ruta que ya se cobró demasiadas vidas.

La tragedia vial quedó inevitablemente atravesada por otra emergencia que no da tregua: el incendio forestal en Puerto Patriada sigue fuera de control. Las autoridades ordenaron evacuaciones masivas y en pocas horas más de 700 vehículos abandonaron la zona del Camping El Bosque. El fuego ya destruyó al menos diez viviendas y avanza con furia hacia nuevos sectores habitados.