Tragedia en la ruta 33: Colisión fatal entre Guamaní y Pigué deja un saldo de tres víctimas fatales

Un grave accidente de tránsito con consecuencias fatales ocurrió cerca de las 8 de la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 211 de la Ruta Nacional 33. Por causas que se investigan, impactaron una camioneta Ford Ranger, conducida por un vecino de Pigüé, y un automóvil Volkswagen Suran, en el que viajaban cuatro personas de Quenumá. Como consecuencia del fortísimo choque, tres ocupantes del automóvil —el conductor y dos acompañantes, una de ellas una joven— perdieron la vida en el acto. En el lugar trabajó un amplio operativo de emergencia de Guaminí y la zona.



Cerca de las 8 de la mañana de este vierners un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 33 dejó como saldo tres personas fallecidas, según informó la Estación de Policía Comunal de Guaminí.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 211, donde, por causas que se investigan, colisionaron una camioneta Ford Ranger que arrastraba un remolque de dos ejes y un automóvil Volkswagen Suran.

La camioneta era conducida por Armando Gustavo Centurión, domiciliado en Pigüé. En tanto, el automóvil estaba al mando de Marcelo Fabián Méndez del Arco, oriundo de Quenumá, quien viajaba acompañado por Oscar del Arco, Julieta Soledad del Arco y Nahiara Bolasina.

Como consecuencia del fuerte impacto, fallecieron en el lugar Marcelo Fabián Méndez del Arco, Oscar del Arco y Nahiara Bolasina.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía Comunal de Guaminí, Policía Vial, Policía Científica de Adolfo Alsina, bomberos voluntarios y personal del hospital local.

La causa fue caratulada como “triple homicidio culposo y lesiones culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Fuente: Radio Reflejos / Sierra de la Ventana