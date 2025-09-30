Torneo Nacional de Newcom: Atletico 9 de Julio representara a la provincia de Buenos Aires

La Federación Argentina de Voley, Secretaría de Newcom ha dado a conocer los equipos que participarán en el próximo Torneo Argentino de Newcom femenino, categoría + 50 de clubes, que se llevará a cabo en la ciudad turística de San José, provincia de Entre Ríos, a partir del próximo día viernes 3 hasta el domingo.

Cuenta con la participación de 14 equipos que se agrupan en cuatro zonas, entre ellos, representando a nuestra ciudad, el Club Atlético 9 de Julio. En la Zona 1 juegan los conjuntos de Buenos Aires (C. Tejedor), Córdoba, Entre Ríos y Córdoba; en la Zona 2, Buenos Aires (Atlético 9 de Julio), Corrientes y Misiones; Zona C, Buenos Aires (Las Flores), Córdoba, C.A.B.A. (Fed.Metropolitana) y Misiones; y Zona D, Buenos Aires (Castelli), Corrientes y Entre Ríos.

El viernes se enfrentan los equipos en sus zonas, luego, un interzonal entre las dos zonas de tres equipos y por último las rondas finales. Integran la delegación Nuevejuliense: Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Nancy Lozano, Corina Logioco, Silvina Giménez, Silvia Aguiñaga. DT Susana Reale, varios de ellos recién llegados el domingo, campeones Provinciales categoría mixta.