Toreno 25/26: Club San Martin presento su indumentaria, Cuerpo técnico y el sueño del titulo de campeón

Hoy viernes habrá de dar inicio el torneo de de futbol de la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde los clubes en los ultimos dias han venido presentando su nueva indumentaria, jugadores, Cuerpo Técnico, y el sueño de ser el nuevo campeón.

Es el caso de Club San Martin, que en la ultima semana presento no solo su nueva indumentaria, sigue en la conducciñon el Profe. Alejandro Esquivel, la vuelta de jugadores del Club, y obras que están realizando en la instalaciones, además de material deportivo.

Daniel Farías, presidente del Club fue quien se encargo de dar a conocer como trabajara el club para este campeonato, hablo de la indumentaria, sponsors a quienes agradeció la confianza en San Martin. En cuanto al Cuerpo técnico, informo sigue Alejandro Esquivel acompañado por Matías Urquiza Preparador Físico y el Profe, Joaquín Basso.

Por su parte, Esquivel informó que el plantel está conformado por jugadores del Club, surgidos de las inferiores y la continuidad del arquero Jonathan Aranas. Tenemos las mejores expectativas, queremos seguir siendo protagonistas en este nuevo torneo. Estamos muy contentos con el trabajo realizado en la pretemporada», detallo el DT toldense, quien agrego la importancia del sentido de pertenencia de los jugadores del plantel de San Martín, y destaco las mejoras que se están haciendo en el club.

En cuanto a lo deportivo, dijo «tenemos un plantel más largo que el año pasado. Los jugadores entrenan día a día y esa es una ventaja para nosotros. Esta competencia sana, de manera interna nos hace crecer mucho. Ojalá lleguemos a la final», dijo

Debido a la cantidad de jugadores, aclaró Esquivel que quedarán fuera de la lista de 18 -entre titulares y suplentes- quedarán entre 5 y 7 jugadores fuera de esa lista. Eso será difícil, pero hay que saber llevar el grupo, aclaró el DT.

En otro orden y a partir de la base de Club San Martin, Esquivel comento que se hizo hincapié en el trabajo de divisiones inferiores con algunas categorías con dos equipos en competencia, a ello hay que sumarle que la 5ta División logró el último campeonato, donde algunos de los jugadores ya tiene rodaje en Reserva y hasta en Primera División.

Finalmente Gonzalo Marti, junto con Farias ampliaron sobre las obras, como iluminación LED en la cancha auxiliar, la cancha principal. Se adquirió un tractor para el mantenimiento del predio, pelotas y otros materiales para la parte deportiva.