“Tomar la calle, no basta con decir basta”: La nueva muestra fotográfica en Terminal de Omnibus

Desde hoy lunes 2 de marzo, se expone en el halls de la Terminal de Ómnibus, la exposición fotográfica del artista Gustavo Abraham, titulada “Tomar la calle, no basta con decir basta”. La muestra propone una selección de imágenes que ponen en valor el movimiento y el accionar de vecinos y vecinas frente a distintas situaciones que los interpelan.

En una ciudad donde muchas veces persiste el imaginario de que “no pasa nada” o que nadie se manifiesta ni reclama, este recorrido busca visibilizar a ese colectivo que milita, participa y hace oír su voz, construyendo una manera activa de habitar los espacios públicos desde la defensa de sus derechos, sostuvo en una gacetilla la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 9 de Julio

Segun el informe municipal, parte de las fotografías fueron captadas entre 2013 y 2015, cuando comenzó a organizarse la Asamblea sobre Violencia de Género y surgió el movimiento Ni Una Menos. Otras imágenes reflejan reclamos vinculados a los derechos de la diversidad y disidencias de género, así como el arte entendido como un derecho humano.

Gustavo Abraham nació en Salta, es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación y estudió Psicología Social. Padre de familia, en 2008 inició su camino en la fotografía, participando en talleres y seminarios junto a reconocidos profesionales. En 2019 publicó su primer libro, “De Camino”, donde buscó expresar la vida en un instante a través de la cámara.