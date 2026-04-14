TodoLactea: La competencia Pizza Máster entregará a cada pizzero ganador la “Copa Harinas Forzani”

En el corazón de la cuenca lechera argentina la exposición TodoLáctea suma este año un condimento especial que promete conquistar los paladares: el desafío de encontrar la mejor pizza de la región San Francisco. Habrá tres categorías de participación y premios para los ganadores.

En un entorno donde la calidad de la leche y sus derivados son protagonistas, la muzzarella se transforma en estrella indiscutida. Sobre esa base, nace la competencia “Pizza Master – Edición Lácteos Santa María”, una propuesta que combina técnica, creatividad y materia prima de excelencia, y que invita a los mejores pizzeros a medirse frente al horno.

El certamen no es un evento aislado, sino parte de una agenda que pondrá a la muzzarella en el centro de la escena durante toda la muestra. Desde la elección de la mejor muzzarella de Argentina —a cargo de la Escuela Superior Integral de Lechería— hasta una gran cata guiada de pizzas durante las tres jornadas de la expo.

El Concurso que busca al mejor maestro pizzero

El eje estará puesto en la elección de la Mejor Pizza de la Región San Francisco, en una disputa que reunirá talento, técnica y creatividad en tres categorías:

Pizza de Mozzarella Argentina

Pizza Fugazzeta

Pizza de autor o especial

Cada preparación será analizada por su calidad integral, desde la masa hasta el equilibrio de sabores, en una instancia donde la tradición pizzera dialoga con la innovación. La evaluación estará a cargo de expertos de la gastronomía como Andrés Chaijale, Julián Espinosa Frías y Cristian Signorile. Las inscripciones se pueden realizar AQUÍ

El premio mayor no será solo simbólico. Cada ganador recibirá la “Copa Harinas Forzani”, un reconocimiento que lleva el sello de Molino Forzani, una firma con cuatro décadas de trayectoria dentro del Grupo Roberto Forzani.

La empresa, especializada en harinas base y materias primas, produce unas 45.000 toneladas anuales, consolidando su gran presencia en la industria alimentaria de la región.

Mucho más que una competencia

A lo largo de la exposición, el público también podrá disfrutar de degustaciones de pizzas en distintos horarios y espacios, generando un clima donde el conocimiento técnico convive con la experiencia sensorial.

El broche de oro llegará el jueves 14 de mayo por la tarde, cuando se realice la entrega de premios en el auditorio principal de TodoLáctea, en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Francisco, y se consagre al mejor maestro pizzero de la región. Será el cierre perfecto para una propuesta que demuestra que, en el universo lácteo, la innovación también se saborea.

Así, TodoLáctea reafirma su identidad: un espacio donde la producción primaria, la industria y los productos lácteos se encuentran para contar una misma historia, la del esfuerzo y el trabajo de toda la cadena, y a la cual este 2026 se suma la gastronomía de la mano de las mejores pizzas elaboradas en San Francisco y la región.