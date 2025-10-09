Todo un éxito: Una empresa ganadera se presento en la Expo Rural y sorprendió con la terneza y calidad de carne que produce

El marco de la 128º Expo Rural de 9 de Julio tuvo de todo, además amplio publico que disfruto de la muestra, la propuesta fue acaparando a los visitantes como los sándwich de carne vacuna asada de Nuevas Tierras; empresa que innovo en exponer lo que produce en su campo de Carlos Maria Naon.

Nuevas Tierras es una empresa que se dedica a la producción primaria. Sus inicios fueron la agricultura y en el objetivo de capturar un mayor margen se ampliaron a la ganadería, buscando dar valor a esos granos.

El desarrollo ganadero de Nuevas Tierras ya ha recibido la visita no solo de productores locales y del país, también extranjeros que se interesan en conocer como se produce ganadería eficiente, haciendo un correcto manejo del pasto, fertilizacion del forraje y pasturas, sanidad animal, monitoreo, un ejemplar de animal correcto, bienestar animal, además de trabajar sobre la medición de carbono.

En Nuevas Tierras hablan de integración ganadera, y van desde la genética propia con sus reproductores, cria, invernada, engorde, y el eslabón de la comercialización, hace dos años se focalizaron en distribuir en el mercado local su propia carne en carnicerías de la ciudad. Ya llevan mas de 15 puntos de venta, y como parte de promocionar su carne, optaron por hacerla conocer degustando la misma con un Stand en la Expo Rural de 9 de Julio.

Sin ser un opción gastronómica en lo local, si seguros de lo que ofrecen, encendieron la parrilla en el sector del Patio de Comidas, y vendieron casi 1000 kilos de carne.

Mira el Video e imágenes de la carne de Nuevas Tierras

Luis Testa, su gerente general conto a El Regional digital que «el objetivo para este año fue poder traer a la Rural un stand con el producto terminado para que la gente lo empiece a probar directamente cocinado por nosotros, por lo que estamos super contentos, ya que la experiencia fue super positiva, muy contento de poder mostrar nuestro producto, sostuvo a lo que agrego la experiencia dada nos permite poder participar en alguna otra feria para promocionar nuestra carne.

Testa informo que cuando los clientes preguntaban donde conseguirla, les daban a conocer cuales son las carnicerías en 9 de Julio que ofrecen carne producida porNuevas Tierras.