Todo Lactea: El desafío de juzgar un dulce de leche y como estamos en el mundo con este sabor

La edición de ‪@TodoLactea‬ 2026 fue escenario de la Copa Argentina del Dulce De Leche, del que participaron unas 50 empresas de esa provincia. La propuesta genera entusiasmo, ya que permite a las empresas recibir por parte del Jurado, una devolución del este manjar argentino. Ivana Nieto es actual presidente del Consejo Mundial del Dulce de Leche y fue Comisario del Concurso en Todo Láctea.