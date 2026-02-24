Tiziano Perrotta: «Son 15 años que vengo invirtiendo todo, soñando y no dejando nada al azar»

Así se expresó el joven nuevejuliense Tiziano Perrotta tras su desempeño el pasado sábado 21, cuando convirtió dos goles de los tres con los que su equipo, Banfield le gano a Newell´s en el Estadio “Florencia Sola”.

Tiziano dialogo para el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer y se refirió a sus primeros pasos en el futbol profesional al que ingreso en junio del año pasado cuando firmo su primer contrato de futbol con Banfield.

Con tan solo 19 años, Perrotta ya no vive en la pensión del Club, y detallo que el primer dia luego de la destacada victoria del “Taladro”, “entrenamos a las 9 y recién hace un rato, 11:30hs. terminamos y almorzamos en el Club”, por la tarde descansaba con vistas a lo que resta a la semana el compromiso de jugar ante River Plate este jueves 26. «En el club todo está mucho mejor, anímicamente muchas ganas», agrego.

Acerca de sus inicios, recordó “arranqué en el club Agustín Álvarez, más o menos cuando tenía 4 años, y ya a los 14 me fui a jugar a Lincoln, a la Academia “Javier Mascherano”, donde estuve 2 años y en febrero de 2023 hice una prueba y quedé acá en Banfield, así que estuve viviendo en la pensión, y nada, en junio del año pasado firmé contrato y me pude mudar a un departamento; pero hace 15 años que vengo jugando al fútbol. 15 años invirtiendo todo, 15 años soñando, 15 años, no dejando nada al azar, sino entregándolo todo”, dijo acerca del sacrificio y proceso vivido para llegar a este presente.

Lo más importante es lo que nadie ve

Con claridad en su mente, sabiendo que lo del sábado fue una alegría que todo jugador busca, pero que no le tapa los objetivos transferidos por el DT. de Banfield, Pedro Troglio (que dicho sea de paso, Troglio también tuvo la confianza en otro gran jugador nuevejuliense como lo es Ignacio “Nacho” Fernández).

Llegar es un proceso, no viene de un día para otro, y más que nada todos los entrenamientos que nadie ve, que es lo más importante, hacer el “trabajo sucio”, hacer todos los días un poco más y crecer, creo que eso es lo más importante, agregando que “obviamente ahora con el partido, todos los partidos, la gente los ve y opina, pero el trabajo de entrenar, correr, donde pocos son los que te dicen lo que está bien o está mal, nadie te da un halago, uno sabe que lo tiene que hacer, y eso es lo más importante, lo que nadie ve, analizo este juvenil expresando lo que bien podría ser el mensaje de un couch.

La familia

En otro tramo del dialogo periodístico, Tiziano Perrota puso bien el acento en que este presente de hoy, está en su seno familiar. “Mi familia fue un pilar muy importante para mi carrera y lo sigue siendo, porque nada, siempre han estado para mí, acompañándome y haciendo que el camino sea un poco menos duro, a veces uno se va de muy joven de la casa, yo me fui a los 14, y necesita de sus padres, ellos hayan podido acompañarme en todo este proceso creo que fue muy importante.

Tiziano también abrió su intimidad remarco que su decisión a los 14 años de dedicarme a jugar al futbol, tenés que dejar un montón de cosas de lado, que chicos normales no las dejan de lado, eso es un esfuerzo también, como lo ha hecho mi familia, pero bueno, creo que todo ha tenido su recompensa y estoy muy agradecido.

Las palabras de Pedro Troglio

En el final del dialogo radial, Tiziano no deja de lados las palabras de su entrenador Pedro Troglio. “La verdad que Pedro desde que me ha subido siempre conversa conmigo, trata de darme lo mejor de él, y yo siempre le voy a responder de la mejor manera. Él siempre me pide que juegue sin presión, que haga lo que yo sé, lo que venía haciendo en los entrenamientos, y que no tenía que demostrarle nada a nadie, que él sabía la clase de jugador que era, que no quiera hacer todo en una misma jugada, pero nada, más que nada eso, que juegue tranquilo y que no tenía ninguna presión